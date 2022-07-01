İSTİB Başkanı Ali Kopuz, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi Açıklaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, asgari ücret artışına ilişkin, "Yüzde 30'luk bir ara artışla asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesini iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal adaleti koruyan ve destekleyen bu artış için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada Başkan Kopuz, işverenlerin yükünün de hafifletildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda olağanüstü dönemlerden geçiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de enflasyon artışı dolayısıyla özellikle ücretli çalışanların hayat standartlarında düşüş yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı rakam, yaşadığımız dönem gibi olağanüstü bir artış. Yüzde 30'luk bir ara artışla asgari ücretin 5 bin 500 liraya yükseltilmesini iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyoruz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal adaleti koruyan ve destekleyen bu artış için teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır enflasyonist ortamdan uzak kaldığımız için yıl ortasında bir iyileştirme gelmemişti. Ne yazık ki son zamanlarda yaşananlar bunu zorunlu kıldı. Bu artışı, vatandaşımızın alım gücünün korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Ayrıca işverenlere 100 lira destek verilmesini ve asgari ücretin vergi dışı kalması uygulamasının sürmesinin de çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu uygulamalar sayesinde hem işçimizin üstündeki enflasyon yükü kaldırılmış oldu, hem de işverenlerimizin yükü hafifletildi."

Kopuz, yeni ücretin etkisinin kalıcı olması için enflasyonun kontrol altına alınması, özellikle de gıda fiyatlarının yükselmesinin engellenmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle gıda enflasyonu düşürmek amacıyla atılacak adımlar çok önemli. Kurdaki dalgalanma son alınan tedbirlerle inşallah bitecektir. Öte yandan tarımsal desteklerde yapılacak düzenlemelerle hasılamızı artırmak da mümkün. Özellikle katma değerli ürünlere özel destekler verilmesi ve arazi bazlı değil mahsul bazlı destek uygulamasıyla tarımsal hasılamızı artırabilir ve gıda enflasyonunu bu yöntemlerle düşürebiliriz" şeklinde konuştu.