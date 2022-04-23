İSTİB'den 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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İSTİB'den 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 10:03
İSTİB'den 23 Nisan kutlaması

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem ülkeyi düşman işgalinden kurtarmış, hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem ülkeyi düşman işgalinden kurtarmış, hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Böylece Türk milleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında asla kopmayacak bir hayat bağı kurulmuştur." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç şüphesiz Türk milletinin temsil edildiği en yüksek mertebe olduğunu kaydetti.

Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, dünya tarihinde bir ilki başardığını ve işgal edilmiş bir ülkeyi düşmanlardan temizleyen savaşı yönettiğini vurguladı.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk milletinin yok olma ihtimaline karşı kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, hem ülkeyi düşman işgalinden kurtarmış, hem de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Böylece Türk milleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında asla kopmayacak bir hayat bağı kurulmuştur.

Birine gelen tehdit, doğrudan diğerini de tehdit eder. Nitekim 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de kapatılan, 12 Mart'ta, 28 Şubat'ta müdahaleye uğrayan, 15 Temmuz'da bombalanan sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Türk milletinin bizatihi kendisiydi de. Tüm bu darbe ve darbe girişimlerine rağmen yaralarını saran meclisimiz ve milletimiz inşallah demokratik olgunluğu artarak hayatını sürdürecektir.

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, Milli Mücadele ve sonrasındaki demokrasi mücadelemizde verdiğimiz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

YORUMLAR
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Türkiye'nin gururu oldular... Türk lisesi Avrupa ülkesinde İHA dersi verecek Türkiye'nin gururu oldular... Türk lisesi Avrupa ülkesinde İHA dersi verecek Kosova: Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman destekledi Kosova: Türkiye, devletimizin inşası ve gelişimini her zaman destekledi

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Kopuz, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSTİB'den 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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