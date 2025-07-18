İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, tarımsal üretim ve gıdanın, bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, "Hedefimiz, üretim odaklı, sürdürülebilir ve tarımsal ihracata dayalı bir büyüme modelini güçlendirmek olmalı." ifadesini kullandı.

İSTİB'in temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Ali Kopuz toplantıdaki konuşmasında, dünyada çatışmaların yayıldığını, savaşların hem büyük acılara ve yıkımlara sebep olduğunu hem de ekonomik ve ticari faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna, Orta Doğu'da İran, Suriye ve Filistin'de son yıllarda yaşananları düşününce, dünyanın en kırılgan ve en riskli coğrafyasında yaşadığımız gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Küresel güçler, bölgedeki milletlere sormadan ülkeleri, sınırları dizayn ettikçe kan dökülmeye devam edecek, istikrar mümkün olmayacak. Yaşanan gelişmelerden elbette Türkiye olarak çeşitli şekillerde etkilendik. Güney komşumuz Suriye'de savaş çıktı, ülkemize komşumuzdan akın oldu, sosyal yapı ve iş gücü piyasası değişti. Tam Suriye'de yeni yönetimle birlikte düzen tesis edilmeye başlanmışken, İsrail Şam'ı bombaladı.

Ukrayna'da savaş çıktı, tahıl koridoru sekteye uğradı. Bütün dünyada gıda arz güvenliği etkilendi. Geçtiğimiz ay İsrail ve ABD, İran'a saldırdı, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji koridoru riske girdi. Diğer yandan, soykırımcı İsrail'in Gazze'de iki yıldır işlemediği insanlık suçu kalmadı. Dile kolay, 57 bin insanın canına kıydılar. Bunun 20 bini günahsız çocuklardı. Türkiye, bu gelişmeleri doğru okuyarak, gerekli dersleri çıkarmaya gayret ediyor. Yeni düzende kendini konumlandırmak için, stratejik tedbirleri hayata geçirmeye hazırlanıyor."

"Tarım sayım seferberliği, veri temelli bir yol haritası oluşturması açısından kıymetli"

Son günlerdeki gelişmeleri, bu bağlamlar konusunda değerlendirmenin daha isabetli olacağına işaret eden Kopuz, "Terörsüz Türkiye" için atılan adımların, günlük siyasetle ilgili değil, geleceği inşa etmekle alakalı olduğunu aktardı.

Kopuz, "Prangalardan kurtuldukça, yarım asırdır terörle mücadeleye harcanan kaynakları artık üretime aktardıkça, bu ülkenin gerçek potansiyeline ulaşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kopuz, savunma sanayisi yerlileşmiş, enerji ve insan kaynağı yeterli, hane halkını ve ordusunu besleyebilen bir ülkede, şer odaklarının barınabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden tarımsal üretim ve gıda, bir milli güvenlik meselesidir. Hedefimiz, üretim odaklı, sürdürülebilir ve tarımsal ihracata dayalı bir büyüme modelini güçlendirmek olmalıdır. Bunun için enflasyonla mücadele sürerken, aynı zamanda arz yönlü tedbirlerin de alınması gerekmektedir. Lisanslı depoculuk, modern sulama teknolojileri, kooperatifleşme ve sözleşmeli üretim gibi yapısal önlemler desteklenmelidir. Tarım sayım seferberliği, veri temelli bir yol haritası oluşturması açısından kıymetlidir.

Serbest ticaret bakımından ise bölgesel ticari işbirliklerini güçlendirmemiz, depolama ve lojistik merkezleri kurmamız, piyasalardaki kırılganlıkları azaltacaktır. Nitekim bu ayın başında Azerbaycan'da gerçekleştirilen Ekonomik İş Birliği zirvesinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a Türk iş dünyası adına refakat ettik. Aralarında Azerbaycan, Pakistan, Kazakistan ve İran gibi 10 ülkenin bulunduğu bu teşkilatın devlet başkanlarıyla zirvede bir araya geldik. Bölgesel iş birliklerinin önemini orada da yakinen gözlemleme fırsatımız oldu."

" TOBB Nefes Kredisi'ne ilgi büyük"

İSTİB Başkanı Kopuz, KOBİ'lere yönelik finansman imkanlarının artırılmasının üretimin çarklarını güçlendireceğini aktararak, geçen haftalarda devreye alınan KGF destekli TOBB Nefes Kredisine gelen yüksek talebin bunu ispatladığını bildirdi.

Kopuz, "Nitekim, 15 Temmuz itibarıyla 11 bin 900 firma, toplamda 16,2 milyar TL tutarında kredi kullandı. Gelen yüksek talep neticesinde TOBB, limitin artırılması talebini ilgili bakanlığa iletti. Bu yüzden, geçtiğimiz hafta başlayan KGF destekli TOBB Nefes Kredisi gibi iyi uygulamaların örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Çünkü biliyoruz ki üretim çarkı dönerse Türkiye kazanır. Çünkü biliyoruz ki KOBİ güçlü oldukça, istihdam da, büyüme de, ihracat da sürdürülebilir olur." değerlendirmesinde bulundu.