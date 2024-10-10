İstihdam Ağustosta Artış Gösterdi

Ekonomi

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta aylık bazda 0,1 saat artarak 42,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,7 puan artarak yüzde 27,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.979 32.649 33.330 İş gücü (bin kişi) 35.831 23.556 12.275 İstihdam (bin kişi) 32.776 21.901 10.875 İşsiz (bin kişi) 3.055 1.655 1.400 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.148 9.093 21.055 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,3 72,1 36,8 İstihdam oranı (yüzde) 49,7 67,1 32,6 İşsizlik oranı (yüzde) 8,5 7 11,4 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 16,5 13,8 21,4 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA