İstihdam Ağustosta Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İstihdam Ağustosta Artış Gösterdi

Ağustosta Türkiye'de istihdam 78 bin artarak 32,8 milyon kişiye ulaştı, istihdam oranı %49,7 oldu.

10.10.2024 10:47
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Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta aylık bazda 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ağustosta bir önceki aya göre 78 bin kişilik artışla 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 49,7 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,6 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,8 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta aylık bazda 0,1 saat artarak 42,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustosta aylık bazda 0,7 puan artarak yüzde 27,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.97932.64933.330
İş gücü (bin kişi)35.83123.55612.275
İstihdam (bin kişi)32.77621.90110.875
İşsiz (bin kişi)3.0551.6551.400
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.1489.09321.055
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,372,136,8
İstihdam oranı (yüzde)49,767,132,6
İşsizlik oranı (yüzde)8,5711,4
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)16,513,821,4
(Bitti)

Kaynak: AA

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