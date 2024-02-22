İstihdam Endeksi Yüzde 2,3 Arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 2,3 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.
Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı.
Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,1 artış kaydetti.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı.
Çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 azaldı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,1 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 düşüş kaydetti.
Brüt ücret-maaş endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,2 artış kaydetti.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 16,6, inşaat sektöründe yüzde 18,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 15,6 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,8 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 108,7, inşaat sektöründe yüzde 116,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 109,4 artış görüldü.
Saatlik kazanç endeksi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 106,9 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 107, inşaat sektöründe yüzde 114,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 107,3 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 119,5 yükseldi.
Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 117,5, inşaat sektöründe yüzde 124,4, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 121,6 artış görüldü.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,6 artış kaydetti.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,5, inşaat sektöründe yüzde 17,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,1 yükseldi.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 arttı.
Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 17,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,4 artış görüldü.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023'in 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 15,2 yükseldi.
Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,9, inşaat sektöründe yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.
Son Dakika › Ekonomi › İstihdam Endeksi Yüzde 2,3 Arttı - Son Dakika
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