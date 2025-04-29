İstihdam ve Refah Politikaları Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasaların etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2025 yılı Mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. İşgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4'e yükselirken istihdamımız da bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyona ulaşmıştır. Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde ülkemizde yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanmıştır. İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi artan işgücümüze uygun olarak geliştirmemiz sonucunda gençlerimizin işgücüne katılma oranları artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. Nitekim 2025 yılı Mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş işgücüne katılma oranı gençlerde yüzde 47,4'e ulaşırken, genç işsizliği yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte işgücü piyasasında yaşanan dönüşümü yakından takip ederek, istihdamımızı korumaya ve artırmaya yönelik çok yönlü tedbirler almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA