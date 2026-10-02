İSTKA, İstanbul için 300 milyon liralık yaratıcı endüstri desteğini başlattı - Son Dakika
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İSTKA, İstanbul için 300 milyon liralık yaratıcı endüstri desteğini başlattı

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İSTKA, İstanbul için 300 milyon liralık yaratıcı endüstri desteğini başlattı
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İSTKA, İstanbul'da yaratıcı endüstrilerin üretim kapasitesini geliştirmek ve yaratıcı şehir kimliğini güçlendirmek için 300 milyon liralık mali destek programı başlattı. Programa başvurular 4 Aralık'ta sona erecek, her projeye 5-20 milyon lira destek verilecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), kentin yaratıcı endüstriler alanındaki üretim kapasitesini geliştirmek ve yaratıcı şehir kimliğini güçlendirmek amacıyla 300 milyon liralık mali destek programını hayata geçirdi.

İstanbul'un yaratıcı endüstriler alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekosistemde yer alan paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve kentin uluslararası ölçekte yaratıcı şehir kimliğinin daha görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan "2026 Yılı Yaratıcı Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı"nın tanıtımı amacıyla İstanbul Sanayi Odası (İSO) Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Ziya Taşkent, destek programında İstanbul'u öncelik olarak belirlediklerini belirterek, "Çünkü toplumsal bütünlüğü, sosyal içermeyi ve kültürel çeşitliliği gözeterek İstanbul'un yaratıcı üretim kapasitesinin herkes için erişilebilir olmasını arzu ediyoruz." dedi.

İstanbul'un sahip olduğu ve kullandığı iki farklı kapasitesinin bulunduğunu anlatan Taşkent, başlattıkları programın bu kapasite ile potansiyel arasındaki mesafeyi kısaltmasını temenni ettiklerini vurguladı.

Taşkent, İSTKA'nın yürüttüğü çalışmalarda ve verdiği desteklerde kurulduğu günden bugüne bir aradalığı, birlikte iş yapmayı ve ekosistem geliştirme yaklaşımını önemsediğini kaydederek, "Bireysel yaratıcılığın yalnız bırakılmadığı, ağlar ve kurumlar tarafından desteklendiği bir ortama katkı sunmaya çalışıyoruz. İşbirliğini ve kaynak paylaşımını mümkün kılacak şekilde platformların ve arayüzlerin kurulmasını ve gelişmesini önemsiyoruz." dedi.

İSTKA'dan yaratıcı endüstrilerde 100'den fazla projeye destek

Ziya Taşkent, yaratıcı endüstrilere verdikleri önemden bahsederek, iki yıldır yürüttükleri ve işletmelere hitap eden Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı hakkında bilgi verdi.

Taşkent, nitelikli kültür endüstrileri, tasarım atölyeleri, görsel, işitsel ve stüdyo altyapıları gibi başlıklarda bu alanı desteklediklerini kaydederek, bugüne kadar onlarca kurumun, sivil toplum kuruluşunun ve yerel yönetimin faydalandığı 100'den fazla projeye destek verdiklerini, bunlar arasında kağıt üretim atölyesi, tıbbi ve endüstriyel tasarım laboratuvarı, dijital sanat kooperatifi, gemoloji laboratuvarı, animasyon platformu ve Şile Bezi Kollektif Tasarım Merkezi gibi örneklerin yer aldığını anlattı.

Ziya Taşkent, "Beklentimiz, bu programın da nitelikli projelerin yarıştığı ve sonunda sürdürülebilir uygulamaların şehre değer kattığı başvurular için gerekli ilginin doğması." diye konuştu.

"Projelere 5 milyon lira ile 20 milyon lira arasında mali destek sağlanacak"

İSTKA Genel Sekreteri Taşkent, tanıtım toplantısı gerçekleştirilen 2026 Yılı Yaratıcı Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı ile ilgili bilgi vererek, programla İstanbul'un yaratıcı ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla toplam 300 milyon lira kaynak sağlanacağını söyledi.

Taşkent, "İstanbul'un yaratıcı endüstriler alanındaki üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ekosistemde yer alan paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve kentin uluslararası ölçekte yaratıcı şehir kimliğinin daha görünür hale getirilmesi amacıyla hazırlanan program kapsamında 300 milyon lira kaynak tahsis edildi. Destek almaya hak kazanan her bir projeye 5 milyon lira ile 20 milyon lira arasında mali destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

İki öncelikli alanda projelere destek verilecek

Toplantıda verilen bilgiye göre, program kapsamında iki öncelikli alanda projeler desteklenecek.

İlk öncelik, yaratıcı endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin geliştirilmesine odaklanacak. Bu kapsamda yenilikçi, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapıların, platformların ve iş modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenecek.

Üretim imkanlarının geliştirilmesi, farklı sektör ve disiplinlerden paydaşların ortak çalışmalar yürütmesi, kültürel mirasın yeni teknolojilerle geleceğe taşınması ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarımlarla buluşturulmasına yönelik projeler bu öncelik kapsamında değerlendirilecek.

İkinci öncelik ise İstanbul'un yaratıcı şehir kimliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri kapsayacak. Kamusal alanların yaratıcı tasarım uygulamalarıyla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programlarının geliştirilmesi, müze ve tarihi alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamalarının hayata geçirilmesi ve atıl yapıların yaratıcı üretim ve çalışma mekanlarına dönüştürülmesi gibi çalışmalar bu kapsamda desteklenebilecek.

Başvurular KAYS üzerinden yapılacak

Mali destek programına başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Program rehberinde detayları belirtilen uygun başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler, ilgili mevzuat ve program rehberinde belirtilen kriterler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilecek.

Programa başvurular 4 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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