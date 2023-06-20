İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu sabah gerçekleştirilen 3. toplantısının ardından milyonların beklediği haber geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11.402 lira olduğunu açıkladı.

"400 TL'LİK DESTEK, 500 TL OLARAK DEVAM EDECEK"

Hem TİSK hem de TÜRK-İŞ başkanlarına teşekkür eden Bakan Işıkhan, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de yükseltildiğini duyurdu. Bakan, "Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA YÜKSELTİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında yaptığı açıklamada asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltildiğini duyurup, "Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık." demişti.