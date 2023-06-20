İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi

20.06.2023 11:49

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının ardından ara zam oranı için mutabakata vardı. Yeni asgari ücretin 11.402 TL olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu sabah gerçekleştirilen 3. toplantısının ardından milyonların beklediği haber geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin net 11.402 lira olduğunu açıkladı.

"400 TL'LİK DESTEK, 500 TL OLARAK DEVAM EDECEK"

Hem TİSK hem de TÜRK-İŞ başkanlarına teşekkür eden Bakan Işıkhan, işverene sağlanan asgari ücret desteğinin de yükseltildiğini duyurdu. Bakan, "Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA YÜKSELTİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ocak ayında yaptığı açıklamada asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltildiğini duyurup, "Yapılan artışın istihdamda herhangi bir sıkıntıya yol açmaması için asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de özellikle küçük işletmelerimizin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temin amacıyla asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararı aldık." demişti.

YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Çok 100 TL verilmeliydi Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ali ihsan Akyol: Herhalde emekliler için toplu mezar. Çalışması var. Asgari ücretten 1000tl fazla alıyordum 7930 tl maaş oldu yakında toplu mezara atarsınız artik Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
500
Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Vedat Işıkhan, Asgari Ücret, Türk İş, Tisk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
13:38 Asgari Ücrete Yeni Zam Belli Oldu: 11 Bin 402 TL
13:34 Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin
13:27 İzmir'de Türkmenistan uyruklu 4 kişinin öldürülmesi: Şüpheli 30 saatlik nöbet sonrası yakalandı
13:24 İzmir'de 4 kişiyi parçalayıp derin dondurucuya koyan katil zanlısı, geçmişte kasaplık yapmış
13:12 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllığına el sıkıştı
13:07 Ergin Ataman, Panathinaikos ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
13:00 Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm ödemelerin miktarı değişti
12:56 Asgari zammıyla birlikte hepsi değişti! İşte yeni işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, engelli maaşı dahil tüm kalemler
12:52 Kaan Yıldırım, sahnede şarkı söyleyen sevgilisi Pınar Deniz'den gözlerini alamadı
12:47 Oyuncu Pınar Deniz sahnede şarkı söyledi, sevgilisi Kaan Yıldırım gözlerini alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2023 13:59:04. #1.12#
SON DAKİKA: İşverene asgari ücret desteği 500 TL'ye yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement