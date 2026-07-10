İsviçre'de Boş Konut Oranı %1'e Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsviçre'de Boş Konut Oranı %1'e Düştü

10.07.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre'de boş konut oranı Haziran 2025'te %1'e gerileyerek 2013'ten bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkedeki boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e geriledi. Ülke genelinde boş durumda bulunan konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 daha az konuta işaret ederken, 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturdu.

Konut sorunu özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hale geliyor. İsviçre basınında yer alan verilere göre, Zürih'te her 10 bin daireden yalnızca 7'si boş durumda bulunuyor. Analistler, potansiyel kiracıların genellikle tek bir daire için düzinelerce başvuru sahibi ile rekabet ettiğini belirtiyor. Uzmanlara göre mevcut tablo tek bir nedenden kaynaklanmıyor.

Nüfus artışı, hane sayısındaki yükseliş ve yeni konut üretiminin talebin gerisinde kalması, konut piyasası üzerindeki baskıyı artıran başlıca yapısal unsurlar arasında gösteriliyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkedeki boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e geriledi. Ülke genelinde boş durumda bulunan konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 daha az konuta işaret ederken, 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturdu. Ekonomistler, İsviçre örneğinin yüksek gelir düzeyi ve güçlü ekonomik performansın tek başına konut sorununu çözmeye yetmediğini gösterdiğini belirtiyor. - BERN

Kaynak: İHA

Ekonomi, İsviçre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsviçre'de Boş Konut Oranı %1'e Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basını: Türkiye’nin İsrail’e tehdit oluşturması için F-35’lere ihtiyacı yok İsrail basını: Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturması için F-35'lere ihtiyacı yok
İspanyollar duyurdu: Mourinho’dan Arda’ya dev güzellik İspanyollar duyurdu: Mourinho'dan Arda'ya dev güzellik
AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın AK Parti sözcüsünden mezuniyet törenindeki pankart krizine tepki: Barbarca eylemde bulunanlar utansın
İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek İsrail, Ürdün ile yaptığı su anlaşmasını yenilemeyecek
Beşiktaş’tan gönderilen Jota Silva’nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı

15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
14:39
Özgür Özel görevden mi alınacak Haberler.com Kılıçdaroğlu’na yakın kaynaklara sordu
Özgür Özel görevden mi alınacak? Haberler.com Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklara sordu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 16:21:28. #7.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de Boş Konut Oranı %1'e Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.