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İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı - Son Dakika

İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı

19.01.2022 12:34
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı

İsviçre'de yaşadığını ve bir fabrikada çalıştığını söyleyen bir Türk, sosyal medya hesabından elektrik faturasını paylaştı. Aylık maaşının 550 frank olduğunu belirten vatandaş, 6 aylık elektrik faturasının 160 frank geldiğini söyledi. Bu paylaşım sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yeni yılda uygulamaya konulan elektrikte kademeli tarife cep yakıyor. Yüzde 125'e varan zamlı elektrik faturaları gündemdeki yerini konuyor. Tartışmalara ilişkin Fuat Demircioğlu adlı sosyal medya kullanıcısının elektrik faturası paylaşımına yorum yağdı. İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını belirten bir Türk, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

"BURADA DEVLET TEMEL İHTİYAÇTAN KAR AMACI GÜTMÜYOR"

İsviçre'de devletin temel ihtiyaçlardan kar amacı gütmediğini belirten vatandaş, "Hocam İsviçre'de normal bir fabrika işçisiyim. Ortalama 5500 frank aylık maaşım var. Elektik faturası 6 aylık geliyor. 6 aylık faturam 160 frank... Bu yüksek hali. Başkalarına 120 falan geliyor.. Burada temel ihtiyaçtan devlet kar amacı gütmüyor..." ifadelerini kullandı.

İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı!

İSVİÇRE'DE YAŞADIĞINI SÖYLEYEN BİR BAŞKA GURBETÇİ İTİRAZ ETTİ

Demircioğlu'nun paylaşımına farklı tepkiler geldi. Kimileri desteklerden kimileri de onu halkı yanıltmakla eleştirdi.

Paylaşımın altına İsviçre'de gurbetçi olduğunu söyleyen bir kullanıcı "Valla bizde İsviçre'de yaşıyoruz 3 aylık sabit faturamız 310 frank, o da yetmiyor yıl sonu dekontunda ekstra ödüyoruz... Mumla falan yaşamamız gerek herhalde sizinle aynı faturaya sahip olmak için! Evet Türkiye'de geçim zor ama burada da herkes için güllük gülistanlık değil!" diye yanıt verdi.

YORUMLAR (5)
  • Ali Tas: Merhaba isviçrede yaşıyorum. Buradakiler bazen kime ne ödediklerini gerçekten bilmiyor :)). adam 310 frank aylık sabit elektrik faturasını ödediğini yazmış. Öyle birşey yok. Tam olarak anlatayım. Elektrik faturaları 3 veya altı ayda bir gelir. 6 aylık fatura 120 Frank ile 180 frank arasında değişir. Oldukça ucuzdur yani. Diğer kişinin bahsettiği 310 frank ise Her ay kira ile birlikte alınan aidatlardır. Bu aidatlar ile Su Isınma Temizlik Kapıcı Gerekirse Tamirci paraları ödenir. Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Suat Koca: Algı peşindeler, Tüpraş işçisi 12 bin maaş alıyor, faturası 190 TL.. Buna ne diyeceksiniz, orantılı ve gerçek bilgilere dikkat edin, aldanmayın Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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İsviçre, Medya, Türk, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı - Son Dakika
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