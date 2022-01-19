İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı

Yeni yılda uygulamaya konulan elektrikte kademeli tarife cep yakıyor. Yüzde 125'e varan zamlı elektrik faturaları gündemdeki yerini konuyor. Tartışmalara ilişkin Fuat Demircioğlu adlı sosyal medya kullanıcısının elektrik faturası paylaşımına yorum yağdı. İsviçre'de yaşadığını ve fabrikada normal bir işçi olarak çalıştığını belirten bir Türk, aylık maaşının 5500 frank olduğunu belirterek 6 aylık elektrik faturasının görüntüsünü paylaştı.

"BURADA DEVLET TEMEL İHTİYAÇTAN KAR AMACI GÜTMÜYOR"

İsviçre'de devletin temel ihtiyaçlardan kar amacı gütmediğini belirten vatandaş, "Hocam İsviçre'de normal bir fabrika işçisiyim. Ortalama 5500 frank aylık maaşım var. Elektik faturası 6 aylık geliyor. 6 aylık faturam 160 frank... Bu yüksek hali. Başkalarına 120 falan geliyor.. Burada temel ihtiyaçtan devlet kar amacı gütmüyor..." ifadelerini kullandı.

İSVİÇRE'DE YAŞADIĞINI SÖYLEYEN BİR BAŞKA GURBETÇİ İTİRAZ ETTİ

Demircioğlu'nun paylaşımına farklı tepkiler geldi. Kimileri desteklerden kimileri de onu halkı yanıltmakla eleştirdi.

Paylaşımın altına İsviçre'de gurbetçi olduğunu söyleyen bir kullanıcı "Valla bizde İsviçre'de yaşıyoruz 3 aylık sabit faturamız 310 frank, o da yetmiyor yıl sonu dekontunda ekstra ödüyoruz... Mumla falan yaşamamız gerek herhalde sizinle aynı faturaya sahip olmak için! Evet Türkiye'de geçim zor ama burada da herkes için güllük gülistanlık değil!" diye yanıt verdi.