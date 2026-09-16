İtalya'da Revolut için soruşturma başlatıldı

İtalya'da siber suçlarla mücadele polisi, bilgisayar korsanlarının, İngiltere merkezli çevrim içi dijital bankacılık hizmeti sunan Revolut'un bazı müşterilerinin kişisel verilerini talep etmek amacıyla İtalyan devletinin resmi e-posta adresini kullanmasına yönelik soruşturma başlattı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Revolut, bilgisayar korsanlarının, bazı müşterilerinin kişisel verilerini talep etmek için İtalyan devletinin resmi e-posta adresini kullandığını bildirdi. Bunun üzerine İtalya'da siber suçlarla mücadele polisi konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Revolut'a söz konusu veri talebinin, İtalya'nın Reggio Calabria Valiliği'nden onaylı "PEC" olarak bilinen resmi bir e-posta hesabından geldiği ifade edildi.

ANSA'nın haberinde, bankanın sözcüsünün "Revolut'un sistemleri ve müşterilerin fonları etkilenmedi. Durumu tespit ettiğimiz anda adresi derhal engelledik ve ilgili devlet kurumunun yanı sıra kolluk kuvvetlerini, veri koruma makamlarını ve mali düzenleme kurumlarını bilgilendirdik." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Financial Times gazetesi de pasaport bilgileri, adresler, banka hesap numaraları ve Bitcoin işlemlerine ilişkin kayıtların da aralarında bulunduğu 680 müşterinin verilerinin bilgisayar korsanlarına verildiğini yazdı.

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons) de dolandırıcılıkta bir İtalyan kurumuna ait e-posta adresinin kullanılmasından endişe duyduğunu belirtti.

Dernek, yetkili makamları, olayın boyutunun belirlenmesi, İtalyan kurumlarının bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilip geçirilmediğinin saptanması için harekete geçmeye çağırdı.

Bu arada, konuya ilişkin İngiltere'de de bir soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.