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İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi - Son Dakika

İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi

09.12.2021 21:32
İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi

ABD merkezli satış platmormu Amazon'a İtalya Rekabet Kurumu tarafından pazar hakimiyetinini ve lojiktik ağını rakipleri aleyhine kullanmaktan 128 milyon avro ceza kesildi. Şirket ise cezaya tepki göstererek itirazda bulunacağını bildirdi.

İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust), ABD merkezli online satış platformu Amazon'a, e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmaktan 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti.

LOJİKTİK AĞINI RAKİPLERİ LEHİNE KULLANMASINA CEZA

Rekabet kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Amazon'a Avrupa ve İtalya'daki lojistik ağını e-ticarette rakipleri aleyhine baskın şekilde kullanmaktan Avrupa Birliği (AB) normlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kestiği belirtildi.

AMAZON'DAN TEPKİ

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu'nun bu cezasına tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza "haksız ve orantısız" olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.

AMAZON VE APPLE'A TOPLAM 203 MİLYON AVRO CEZA

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım'da ise Amazon ve teknoloji firması Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.

İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi

Avrupa Birliği, Rekabet Kurumu, İtalya, Amazon, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi - Son Dakika
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