İtalya'dan Baykar ve Leonardo'ya İHA Ortak Girişimi Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İtalya'dan Baykar ve Leonardo'ya İHA Ortak Girişimi Onayı

17.06.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya, Leonardo ve Baykar arasında insansız hava araçları üretimi için ortak girişimi onayladı.

İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, ülkenin önde gelen savunma sanayisi firması Leonardo ile Baykar arasında geçen yıl başlatılan insansız hava aracı sistemlerinin üretilmesini öngören ortak girişime onay verdiği bildirildi.

İtalyan La Repubblica gazetesinin haberine göre, bakanlar kurulu, Leonardo ile Türk şirketi Baykar arasında insansız hava araçlarının tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi için yüzde 50 - yüzde 50 ortak girişime bazı şartlar eşliğinde yeşil ışık yaktı.

Bakanlar Kurulunun, Leonardo ve Baykar'ın ortak girişimine yönelik anlaşmayı onaylarken, İtalya'da hükümete; savunma, ulusal güvenlik, enerji, telekomünikasyon, ulaşım gibi kritik altyapı ile bağlantılı stratejik sektörlerdeki şirketleri ve yatırımları denetleme, veto etme veya özel şartlar koşma imkanı tanıyan hukuki bir mekanizma olan "Altın Güç"e (Golden Power) başvurduğu ve de uluslararası kalkınma faaliyetlerinin yalnızca NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile aynı çizgideki ülkelere yönlendirilmesini şart koştuğu belirtildi.

Ayrıca gizli bilgilerin ve kullanılan teknolojinin gizliliğinin de garanti altına alınması gerekeceği ifade edildi.

Il Messaggero gazetesindeki haberde de İtalyan hükümetinin Leonardo ile Baykar arasında İHA üretimi için ortak girişime yeşil ışık yakıldığı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu dün, sahip olduğu özel güçleri bazı kurallar ve şartlar eşliğinde kullanarak, 'yeni nesil uzaktan komutalı hava sistemleri' üretmek üzere yüzde 50'sine Leonardo yüzde 50'sine de Türk şirket Baykar'ın sahip olacağı ortak bir girişim oluşturulması için onay verdi." ifadeleri kullanıldı.

Gazetenin haberinde, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun, yeşil ışık yakılması için ısrar ettiği ifade edilirken, hükümetin "Altın Güç" yetkisiyle bazı sınırlamalar getirdiği ve bunların arasında, "ulusal stratejik çıkarların" korunması ve tedarik zincirinin devamlılığı için üretilen İHA'ların sadece NATO ve AB politikalarıyla "aynı çizgide" ülkelere yönlendirilmesi zorunluluğu bulunduğu kaydedildi.

Leonardo ve Baykar'ın "LBA Systems" isimli ortak şirketi, Mart 2025'te duyurulmuş ve Haziran 2025'te de anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İtalya'dan Baykar ve Leonardo'ya İHA Ortak Girişimi Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Hastaneye giderken GBT kontrolünde ’ölü’ olduğunu öğrendi Hastaneye giderken GBT kontrolünde 'ölü' olduğunu öğrendi
4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti 4 kişiyi öldürüp intihar eden uzman çavuş hayatını kaybetti
Mardin’de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu Mardin'de peyzaj çalışmasında yazılı tarihi kitabeler bulundu
Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı Diyarbakır merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 47 gözaltı
Gören aile binası sansa da içerisi çok başka Ekipler bile inanamadı Gören aile binası sansa da içerisi çok başka! Ekipler bile inanamadı

15:27
Kuralar çekildi RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu
Kuralar çekildi! RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakibi belli oldu
14:38
Bahçeli’nin “Yanındayız“ dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
Bahçeli'nin "Yanındayız" dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale
14:18
G7 zirvesine geç kalan Trump’tan bomba tepki: Patron benim
G7 zirvesine geç kalan Trump'tan bomba tepki: Patron benim
14:17
“Defterden sildim“ dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu’na destek geldi
"Defterden sildim" dediği parti liderinden Kılıçdaroğlu'na destek geldi
14:09
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı
13:57
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:42:07. #7.12#
SON DAKİKA: İtalya'dan Baykar ve Leonardo'ya İHA Ortak Girişimi Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.