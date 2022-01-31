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İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü - Son Dakika

İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü

31.01.2022 16:07
İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü

İtalya ekonomisi, güçlü iç talep sayesinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık ise yüzde 6,4 büyüdü.

İtalya ekonomisi, güçlü iç talep sayesinde geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, yıllık ise yüzde 6,4 büyüdü.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2021'nin son çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSHY) büyümesine ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, Almanya ve Fransa'dan sonra Avrupa Birliği'nin (AB) üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6, 2020'nin son çeyreğine göre ise yüzde 6,4 büyüdü.

İtalyan ekonomisi geçen yılın tamamında ise 2020'ye göre yüzde 6,5 büyüdü. Söz konusu büyüme oranı, 1976'dan bu yana en hızlı büyüme olarak kayıtlara geçti.

İtalyan ekonomisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk yılında yüzde 8,9'luk bir daralma kaydedilmişti.

İtalya Merkez Bankası, artan enerji fiyatlarının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle önceki tahminlerini düşürerek, İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 büyümesini bekliyor.

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Gayrisafi, Almanya, Fransa, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İtalya ekonomisi iç taleple geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,6 büyüdü - Son Dakika
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