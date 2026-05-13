İtalya Nükleer Enerjiye Dönüyor

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkede nükleer enerji üretiminin yeniden başlaması için gerekli yasal düzenlemelerin yaz aylarında kabul edileceğini söyledi.

Parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulu'nda "Başbakan'a sorular" oturumuna katılan Meloni, burada iktidar ve muhalefet partilerine mensup senatörlerin farklı konulara dair sorularını yanıtladı.

1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerji üretiminden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltma arayışındaki Meloni hükümeti, nükleer enerji üretimine dönüş konusunda yaz ayları bitmeden yeni adımlar atacağı sinyalini verdi.

Senato'daki oturumda konuşan Meloni, "Belirtmek isterim ki yaz bitmeden yetki yasası kabul edilecek, uygulamaya yönelik kararnameler çıkarılacak ve İtalya'da nükleer enerji üretiminin yeniden başlaması için gerekli hukuki çerçeve tamamlanmış olacak." dedi.

Başbakan Meloni, bu adımlarla nükleer enerjiye dönüşün mümkün olacağını kaydetti.

Meloni hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı ve son olarak ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaş nedeniyle artan enerji maliyetleri karşısında nükleer enerji üretimine dönüşü bir süredir gündeminde tutuyor. Hükümet, bu adımın daha düşük maliyetlerle enerji bağımsızlığını artıracağını savunuyor.

Meloni hükümeti, bu hususta Şubat 2025'te nükleer enerjiye dönülmesine ilişkin bir yasa tasarısını da kabul etmişti.

Ülkede son yıllarda, özellikle özel sektör tarafından kullanılan yeni nesil küçük reaktörlerden yararlanarak yeniden nükleer enerjiye dönülmesi fikri tartışılıyor.

İtalya, 1990 yılında nükleer santrallerini kapatmıştı

İtalya, halihazırda nükleer enerji üretmeyen Avrupa'nın büyük ekonomilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

İtalya'da 1963-1990 yıllarında nükleer enerji üretilip kullanılırken Çernobil'deki felaketin ardından 1987'de yapılan halk oylaması neticesinde ülkedeki nükleer santraller 1990 yılında kapatılmıştı.

Ülkede nükleer enerji üretimine dair yasağı kaldırmaya yönelik 2011'de yapılan halk oylamasında ise yasağın sürmesi yönünde karar çıkmıştı.