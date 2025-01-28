İTB 2024 İşlem Hacmi Yüzde 35 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İTB 2024 İşlem Hacmi Yüzde 35 Arttı

İTB 2024 İşlem Hacmi Yüzde 35 Arttı

İzmir Ticaret Borsası, 2024 işlem hacminin 119 milyar lira olduğunu açıkladı.

28.01.2025 20:16
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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 2024'teki işlem hacimlerinin bir önceki yıla göre yüzde 35 yükselerek 119 milyar lirayı bulduğunu bildirdi.

İTB'nin ocak ayı meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi.

Kestelli, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin enflasyon, coğrafi krizler ve felaketlerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarıyla sınanacağını düşündüklerini söyledi.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmin yıllık 30 milyar doların üzerinde olduğunu hatırlatan Kestelli, "Elbette ki yeni politikalar ülkemiz açısından da riskler taşıyor ama ABD'nin AB ve Kanada'ya odaklı stratejisi fırsatları da beraberinde getirecek. Trump'ın Türkiye'yi zorlayacağı asıl alanın bölgesel sorunlar ve bu sorunların çözümünde bizden isteyecekleri olacağını düşünüyorum." dedi.

Kestelli, Ege Bölgesi'nin geleneksel ürünleri kuru incir, kuru üzüm ve zeytinyağı fiyatlarının üreticilerini memnun ettiğini anlattı.

2024'teki ticari hacimlerinin yükseldiğine dikkati çeken Kestelli, şunları kaydetti:

"2024'teki işlem hacmimiz 2023 yılına göre yüzde 35 oranında artarak 119 milyar lira oldu. İşlem hacminin yüzde 60'ı bitkisel ürünlerden oluşurken, yüzde 40'ı ise canlı hayvan ve hayvansal ürünler grubunda gerçekleşti. En çok işlem hacmine sahip ürünler ise sırasıyla kırmızı et, palm yağı, pamuk, peynir ve süt oldu. Söz konusu bu 5 ürün 58 milyar liranın biraz üzerindeki işlem hacmi ile toplam hacmin yaklaşık yarısını gerçekleştirdi."

8. Instagram Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri verildi

Öte yandan, İTB'nin "geçmişten emanet, geleceğe miras tarım" temasıyla düzenlediği 8. Instagram Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Kestelli, derece elde eden fotoğrafçılara ödüllerini verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Finans, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTB 2024 İşlem Hacmi Yüzde 35 Arttı - Son Dakika

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