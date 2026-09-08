İTB Başkanı Kestelli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında özgürlük mesajı verdi - Son Dakika
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İTB Başkanı Kestelli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında özgürlük mesajı verdi

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İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kestelli, İzmir'in kurtuluşunun bir ulusun bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ve bu ışığın bugün de özgürlük, üretim ve girişimcilik sembolü olarak sürdüğünü belirtti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında dünyada işgaliyle bir ulusun bağımsızlık mücadelesini başlatan, kurtuluşuyla da bir ülkenin özgürlüğe kavuşmasını müjdeleyen başka bir kent bulunmadığını belirtti.

İzmir'in Hasan Tahsin'in ilk kurşunundan süvarilerin kente girdiği 9 Eylül 1922 sabahına kadar geçen sürede bir milletin umudunu ve direnişini canlı tutan bir ışık olduğunu ifade eden Kestelli, şunları kaydetti:

"O ışık bugün de özgürlüğün, çağdaşlığın, üretimin, girişimciliğin, gelecek vizyonunun en önemli sembollerinden biri olarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Bizler de İzmir Ticaret Borsası olarak köklü tarihimizden aldığımız güç ve kurtuluşun kentini temsil etmenin verdiği sorumluluğun bilinciyle aralıksız olarak çalışıyor, geleceğin tohumlarını akılla, bilimle, teknolojiyle ekmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Üretim, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTB Başkanı Kestelli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yılında özgürlük mesajı verdi - Son Dakika

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