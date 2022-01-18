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İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı - Son Dakika

İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

18.01.2022 12:39
İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı

Bazı ürün gruplarında ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.

Bazı ürün gruplarında ithalatın seyrinin yakından izlenmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamasında değişikliğe gidildi.

Gözetim uygulaması hakkında 14 tebliğ, 2022 Türk Gümrük Tarife Cetveli'nde gerçekleşen değişiklikler yansıtılmak üzere güncellendi. Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konu su tebliğler, birim gümrük kıymeti belirlenen tutarların altındaki akıllı telefonlar, fotovoltaik hücreler, led ampuller, debriyaj, doğal ahşap panel, bazı kontrplaklar, kapılar ve bazı su ısıtıcılarının ithalatında yürütülecek olan gözetim uygulamasına yönelik hükümleri düzenliyor.

Tebliğlerde bazı aydınlatma cihazları, mobilya, nitril eldivenler, demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller, fren balataları, motorlu taşıtların bazı aksam ve parçalarının ithalatında ülke ayrımı yapılmaksızın uygulanacak gözetime ilişkin esaslar da yer alıyor.

Bu kapsamda, 200 dolar gümrük kıymetinin altında birim kıymeti bulunan akıllı telefonlar, gözetim belgesi aracılığıyla ithal edilebilecek.

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Ticaret, Tebliğ, Gazete, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İthalatta gözetim uygulamasına yönelik düzenleme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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