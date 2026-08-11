İTO Başkanı: Meclis Yeni Dönemin Kapılarını Araladı - Son Dakika
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İTO Başkanı: Meclis Yeni Dönemin Kapılarını Araladı

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İTO Başkanı Avdagiç, terörsüz Türkiye sürecinde yasalaşan kanunla milli iradenin son noktayı koyduğunu, yasanın ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağını ve şehitlerin hatırasına sahip çıkılacağını belirtti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yasalaşmasına ilişkin, "Terör örgütünün silah bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi Meclisimiz son noktayı koymuş, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifinin siyasi partilerin geniş mutabakatıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsattı.

Şekib Avdagiç, "Terör örgütünün silah bırakıp kendini feshettiğini ilan etmesiyle başlayan sürece, milli iradenin temsilcisi Meclisimiz son noktayı koymuş, Türkiye için yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır." ifadesine yer verdi.

İş dünyası olarak, uzun ve hassas bir sürecin sonunda oluşan mutabakatla gerçekleşen, milli birliği güçlendirecek, ekonomik kalkınmayı olumlu yönde etkileyecek bu yasanın Türkiye ve Türk milleti için hayırlı olmasını temenni eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu yasada hiçbir af sözcüğünün yer almamasını, eli kana bulaşmışların kapsam dışı bırakılmasını çok önemsiyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde yaşatacak, onların ve kahraman gazilerimizin milletimiz ve ülkemiz için yaptıkları büyük fedakarlığı her daim minnetle hatırlayacağız. İnanıyoruz ki 40 yılı aşkın süredir terör çıkmazına hapsedilmek istenen Türkiye bu cendereden 'devletinin aklı, milletinin vicdanıyla' çıkmıştır. Kalkınmasına vurulmak istenen terör zincirini kırmıştır. Hem ülkemiz için hem umudunu bu ülkeye bağlayan coğrafyamız için barış ve huzurun teminatı olmuştur. Bundan sonra ülkemizde silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğimize inancımız tamdır."

Kaynak: AA

Şekib Avdagiç, Türkiye, Ekonomi, Terör, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İTO Başkanı: Meclis Yeni Dönemin Kapılarını Araladı - Son Dakika

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