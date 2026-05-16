İTÜ Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması\'nda Birinci Oldu

Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK), üniversite öğrencileri arasında deprem güvenliği bilincini artırmak amacıyla dokuz yıldır düzenlediği Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nın finalinde, birinciliği İstanbul Teknik Üniversitesi elde etti.

DASK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi'nde düzenlenen ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı Ali Burak Kurtulan, Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç ile yönetim ve icra kurulu üyeleri, DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Ahmet Yaşar ve Genel Sekreteri Özgür Obalı ile TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeleri katıldı.

"Güveni mühendislikte, gücü dayanışmada buluyoruz" temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 30 üniversiteden 38 takım başvurdu. Değerlendirmeler sonucunda 21'i Türkiye'den, 4'ü Azerbaycan, Kosova, Romanya ve Yunanistan'dan olmak üzere toplam 25 takım finale kaldı.

Üç gün süren final programında üniversite takımları, depreme dayanıklı yapı tasarımına yönelik projelerini jüriye sunarken hazırlanan maketler, farklı deprem senaryoları altında sarsma masalarında test edildi.

Yarışmada birinciliği İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kazanırken MEF Üniversitesi ikinci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise üçüncü oldu.

"Türkiye'nin deprem dayanıklılığı da daha ileri seviyeye taşınacak"

Açıklamada konuya ilişkin yorumlarına yer verilen DASK Yönetim Kurulu Başkanı Hande Akın, deprem risk yönetiminin yalnızca afet sonrası süreçlerle sınırlı değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Önemli olanın, riskleri önceden analiz edebilen, olası senaryolara hazırlık yapabilen ve kriz anında birlikte hareket edebilen istikrarlı sistemler oluşturabilmek olduğuna dikkati çeken Akın, "Güçlü bir sigorta sistemi, gelişmiş teknik kapasite ve kurumlar arası koordinasyon birlikte güçlendikçe Türkiye'nin deprem dayanıklılığı da daha ileri seviyeye taşınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamu kurumları, akademi, sigorta sektörü ve teknik insan kaynağı birlikte hareket etmeli"

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan ise yarışmanın artık yalnızca teknik bir öğrenci organizasyonu olmadığına dikkati çekti.

Deprem risk yönetiminin yalnızca mühendislik perspektifiyle ele alınabilecek bir alan olmadığını belirten Demirkıran şu yorumu yaptı:

"Kamu kurumlarının, akademinin, sigorta sektörünün ve teknik insan kaynağının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Bu yıl yarışmamıza dahil ettiğimiz panel ve onur konuşmalarıyla birlikte organizasyonumuz, bilgi paylaşımını, disiplinler arası iş birliğini ve uluslararası akademik dayanışmayı güçlendiren bir etkileşim platformuna dönüştü."

"Dayanıklı şehirler yalnızca betonla değil, bilim ve nitelikli insan kaynağıyla inşa edilir"

Türk Reasürans Genel Müdür Vekili Özgür Bülent Koç da yarışmanın Türkiye'nin afet dayanıklılığı açısından uzun vadeli bir insan kaynağı yatırımı olduğunu belirtti.

Yarışma ile genç mühendis adaylarının yalnızca proje üretmediğini, problem çözmeyi, risk okumayı, doğru karar vermeyi ve mühendislik sorumluluğunu deneyimlediğine dikkati çeken Koç, "Türkiye'nin depreme karşı daha dirençli hale gelmesinde yetişmiş teknik insan kaynağı kritik öneme sahip. Çünkü geleceğin dayanıklı şehirleri yalnızca betonla değil; bilgiyle, bilimle ve nitelikli insan kaynağıyla inşa edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışma Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erdik ise farklı ülkelerden öğrencilerin aynı platformda buluşmasının, yarışmanın en kıymetli yönü olduğunu ifade etti.

Depremin yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, geniş bir bölgenin ortak gerçeği olduğunu belirten Erdik, "Bu nedenle mühendislik bilgisi de deneyim de çözüm arayışı da ortak bir zeminde gelişmek durumunda. Bu yarışmada öğrenciler yalnızca proje üretmiyor, tasarladıkları yapıların deprem etkisi altındaki davranışını sorgulamayı ve mühendislik kararlarının sonuçlarını değerlendirmeyi öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Yarışmada 5 kategoride özel ödül dağıtıldı

Bu arada, yarışmada ayrıca 4 üniversiteye 5 kategoride özel ödül verildi.

En İyi Mimari Özel Ödülü Sakarya Üniversitesinin olurken En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü ile yarışmacı üniversitelerin oylarıyla belirlenen En İyi Yarışma Ruhu Özel Ödülü'ne University of Prishtina layık görüldü.

En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Özel Ödülü Ankara Üniversitesine verilirken Türk Reasürans Özel Ödülü'nü ise Azerbaijan University of Architecture and Construction kazandı.

Yarışma kapsamında ayrıca "Deprem Risk Yönetiminde Entegre Yaklaşım: Kurumlar Arası İş Birliği ve Gelecek Perspektifi" başlıklı panel düzenlendi.

Afet dayanıklılığı, risk yönetimi, güvenli şehirler, dayanıklı yapılar, sigortacılık sistemi, finansal dayanıklılık ve kurumlar arası koordinasyon konularının ele alındığı panelin moderatörlüğünü DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan yaparken AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, SEDDK Grup Başkanı Müge Güleç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı değerlendirmelerini paylaştı.