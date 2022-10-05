Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman - Son Dakika
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Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman

05.10.2022 14:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yabancı kelimeler kullandığı konuşmasını tiye alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözleri yankı uyandırdı. Eleştirilere yanıt veren Nebati, "Nöroiksisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Nöroiktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım? Yarın, cuma günü cevap vereceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün parti grubundaki konuşmasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ''Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" sözlerine tepki gösterdi.

KÜRSÜDEN NEBATİ'YE YÜKLENDİ

Akşener,"Işıltılı gözler hiç geri kalır mı? Kılıf aramaya doyamadıkları sözde ekonomi modelini tarif etmek için adeta yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor. Yeni öğrendiği kelimeleri aynı cümle içinde kullanmaya çalışan çocuklar gibi 'Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır' dedi. İkinciye okuyamam. Okumadan hiç söyleyemem. Bitmedi ve sonra da ekledi, bunu kendim okuyabilirim psikolojiyle ilgilendiğim için: 'Günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro-ekonomi ile daha fazla önem kazanmakta.' E bu ne demek? Ne kadar ileride bak ışıltılı bakan. Siyaset tarihimize geçecek bu ibretlik cümleyle aslında diyor ki 'Biz bilgiden ve bilimden koptuk. Dünyada uygulanan tüm ekonomik modellerini de reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

"NÖROLOGLARA GİTSİNLER O ZAMAN"

Bugün gazetecilerin Akşener'in açıklamasını sorduğu Nebati ise "Nöro iksisatla ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman. Nöro iktisat diye bir şey yok diyorlarsa ben ne yapayım? Yarın, cuma günü cevap vereceğim." dedi.

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Son Dakika Ekonomi Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman - Son Dakika


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