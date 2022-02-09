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İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı - Son Dakika

İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı

09.02.2022 11:17

İYİ Parti Mali İşler ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, eşiyle birlikte vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıya dikkat çekmek için asgari ücretle market alışverişine çıktı. Giderlerin ardından ellerinde kalan 1,030 lira ile alışveriş yapan Dikbayır çiftinin elinde bütün ay için kalan para içler acısı.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, asgari ücretle geçinen bir ailenin ev ekonomisini anlatmak için "Milletin Geçim Derdi" adını verdiği bir çalışma yaptı. Çalışmada asgari ücret alan bir aile pilot olarak seçildi.

Aylık 4 bin 253 lira ile kira, faturalar, ulaşım ve diğer kalemlerdeki giderlerin ödemesini yapan Dikbayır, "Geçen ay 1,261 lira kira vermiştik. Kiramız aynı. Apartman aidatımız aynı. Yalnız elektrik faturası 232 liradan 420 liraya çıktı. Su faturası 135 liraydı 168 lira geldi. Doğalgazımız 350 liraydı 500 lira geldi" ifadelerini kullandı.

"16 ÇEŞİT ÜRÜNÜ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Giderlerinin ardından elinde sadece 1,030 lira kaldığını belirten Dikbayır ve eşi, market alışverişine gitti. Alışveriş sonrası 845,15 lira ödeyen Dikbayır, "Geçen ay 1, 400 lira ile gitmiştik bu ay 1,030 lira gittik. Geçen ay 41 çeşit ürün almıştık. Bu ay bunların 16'sının ya bir kısmını ya da hiçbirini alamadık. 16 çeşit ürünü bırakmak zorunda kaldık kasada." dedi.

183 LİRALARI KALDI

Dikbayır, Alışveriş sonrası asgari ücretten geriye ise ellerinde sadece 183,85 lira kaldığını söyledi.

YORUMLAR (3)
  • Caner kayalı: Bir insan nasıl böyle algı peşinde koşabilir.Yahu sizin siyasetinizin çıtası bu kadar mı.?Hesaplayalım nasıl 1030 kalıyor muş. Ev kirası 1261.TL Bu nasıl bir kira ise 1260 değil de neyse elektrik 420.TL su 168-TL doğal gaz 500-TL Aidatı yazmamışsınız ben 300-TL yazdım başkada bir şey yazmamışsınız toplayalım : 2649-TL yapıyor.Kalan kaç lira olması gerekiyor :1601-TL siz niye 1030 yazıyorsunuz buraya.İşiniz gücünüz algı,başka sermaye yok. -845-TL yi düşelim ne kalması lazım:756-TL niye yal Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Geray: hiç bir millet vekili vatandaşı kazımaz, o yüzden mış gibi mii gibi yapmayın, hiç kimsede kolay kolay bildim bileli asgari ücrete geçinmiyor, çevremden biliyorum, sıkıntı varsa ecnebi gibi iki işte üç işte çalışacaksın, ağlamakla yol alınmaz, hakkına da sahip çık ama. ben mi? çalıştım, ne gündüzü ne gecesi kalmadı işin aslı, bir hafta eve gidemediğim zamanlarda geçti, boşa sallamıyorum anlayacağın. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Süleyman Karamanlı: Benm paramla niye hesap yapıyorsun ki sen alıyorsun 20 30 bin tl maaş kalkmış benm paramla prim yapacaksın. Prim yapmak istiyorsan maaşından vazgeç asgari al sonra tekrar haber yaptır kendini Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı - Son Dakika Ekonomi


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