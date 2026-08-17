İyi Tarım Uygulamaları Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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İyi Tarım Uygulamaları Projesi Devam Ediyor

İyi Tarım Uygulamaları Projesi Devam Ediyor
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Kütahya'da ahududu üreticilerine destek ve yeni teknolojiler sağlanıyor.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Domaniç ilçesine bağlı Safa Köyü'nde 12 üreticinin toplam 11,3 dekarlık ahududu üretim alanında çeşitli destekler sağlandı. Yaban hayvanlarının ürünlere zarar vermesini önlemek amacıyla güneş panelli elektrikli çit sistemi malzemeleri üreticilere teslim edilirken, üretimi desteklemek amacıyla eldiven, budama makası ve sıra arası çapa makinesi desteği de verildi.

Daha önce çevre ölçümleri ve ürün kontrolleri gerçekleştirilen üretim alanlarında, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İyi Tarım Uygulamaları Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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