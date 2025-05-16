İyidere Lojistik Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İyidere Lojistik Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

İyidere Lojistik Merkezi\'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Rize İyidere'de sürdürülen lojistik merkezi projesinin dolgu çalışmaları hızla ilerliyor.

16.05.2025 09:31
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Türkiye'nin 4. büyük lojistik limanı olacak olan Rize'nin İyidere ilçesinde yapımı devam eden İyidere Lojistik Merkezi projesinin yüzde 60'ının, dolgu çalışmasının ise yüzde 90'ının tamamlandığı belirtildi.

Tamamen deniz dolgusuna yapılan projede 2 bin 950 metre ana mendirek 365 metre tali mendirek ve 2 bin 215 metre rıhtım yer alıyor. Toplamda 877 bin metre kare dolgu alanı bulunan İyidere Lojistik Merkezi'nin 657 bin metrekaresi geri saha dolgusu, 160 bin metrekaresi ise mendirek dolgusundan oluşacak. 60 bin metre karesi ise rıhtım dolgusu olacak. Liman dolgu alanına 32 km uzaklıktaki İkizdere-Cevizlik Taş Ocağından günde ortama 10 bin ton taş dolgu malzemesi taşınan İyidere Lojistik Merkezi'nde ana mendirek ve geri saha dolgu imalatları hız kesmeden devam ediyor.

Toplamda 25 milyon ton dolgu yapılacak alanda bugüne kadar 23 milyon ton dolgu yapıldı. Ana mendirek kısmında ise yapılması planlanan 2 bin 950 metrelik dolgunun yüzde 90'lık kısım tamamlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İyidere Lojistik Merkezi'nin en ağır tonajlı gemileri ağırlayabilecek özellikte olacağını söyledi. Baydaş "Türkiye'nin 4. büyük lojistik limanı İyidere'ye yapılıyor. Mersin, Çandarlı ve Filyos limanından sonra 4. büyük lojistik liman, şehrimiz sınırlarından İyidere sahilinde herhangi bir aksaklık olmadan devam ediyor. Bu lojistik liman derinliği itibariyle de en ağır tonajlı gemilerin yanaşabileceği bir liman olacak. Bittiğinde gerçekleşecek zemin taramasıyla beraber bizleri, şehrimizi ve bölgemizi deniz taşımacılığının, kara taşımacılığının, demir yolu taşımacılığının ve hava taşımacılığının entegre olduğu bir merkez haline getirecek. Çünkü şehrimizde bir havalimanımız var, karayolu bağlantılarımız var. Buna inşallah ileride hem ulaştırma bakanımızın ifade ettiği hem de fizibiliteleri başlanan demiryolları da entegre edildiğinde il ulaşım merkezi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"İyidere, Çin- Londra ana demiryolunun Karadeniz'e açılacağı kapı olacak"

İyidere Lojistik Merkezi'nin açıldığında Türkiye'nin ekonomik açıdan en önemli noktalarından bir tanesi olacağını dile getiren Baydaş "Ülkemiz konumu itibariyle hem Asya-Avrupa arasında bir geçiş merkezdir hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın kalkınma yolu olarak ifade ettiği Ortadoğu ve Körfez bölgesinin yukarıya doğru Türkiye üzerinden bağlantısını sağlayacak bir konumda. Kalkınma yolunun Karadeniz'e açılacağı kapıdır burası. Çin-Londra ana demiryolunun Karadeniz'e açılacağı kapıdır. Bölgemizdeki özellikle Ortadoğu ülkelerinin Rusya ile Karadeniz'den yine Avrupa'yla bağlantılarının gerçekleşeceği bir deniz kapısıdır. Dolasıyla hem yapılacak demiryolu çalışmasının hem de özellikle dile getirdiğimiz Erzurum-Rize demiryolunun da buna dahil olması lazım. Bu da yine fizibilitesi, alt yapısı yapılmış bir hattır. Aynı zamanda karayolu bağlantısının yani Ovit tüneliyle bizi Erzurum' a bağlayan geride ki tüneller ve bu tarafta İkizdere yolunun da bitmesiyle lojistik limanımız ve geri planında da planlanan lojistik merkezimiz sadece şehrimizin değil, bölgemizin ve Türkiye'nin de ekonomik açıdan en önemli noktalarından bir tanesi olacak" diye konuştu.

" Ovit Tüneli'nin bağlantı yolları eş zamanlı bitecek"

Ovit tüneli ve bağlantı yollarının da eş zamanlı olarak biteceğini söyleyen Vali Baydaş "Lojistik limanlar taşımacılık sektörünü hareketlendirecek ve giden-gelen malı, taşımayla sağlayacak yerlerdir. Bizim bu süreçte lojistik limanımız biterken eş zamanlı olarak Ovit tüneli ve bağlantı yollarının da bitmesi öngörülüyor. Erzurum sınırlarında olmasına rağmen bizi de çok ilgilendiren Kırık ve Dallıkavak tünellerinin, İkizdere istikametindeki tüneller ve viyadüklerin de tamamlanmasıyla, lojistik limanı Erzurum arası çok kısa bir mesafeye inecek. Dolayısıyla Kuzey-Güney hattında çok özel bir bağlantı ve liman konumu sağlamış olacak. Bizim meseleye sadece bir liman olarak değil ülkemizin, bütün Anadolu'nun bir limanla Karadeniz coğrafyasına açılması anlamına gelecek" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İyidere Lojistik Merkezi'nde Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika

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