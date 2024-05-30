İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'de üniversite ve sanayi işbirliği fırsatlarını ele aldı - Son Dakika
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Ekonomi

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'de üniversite ve sanayi işbirliği fırsatlarını ele aldı

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir\'de üniversite ve sanayi işbirliği fırsatlarını ele aldı

MÜSİAD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 'İzmir'e Değer Katanlar' etkinliğinde, İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın katılımıyla üniversite ve sanayi sektörleri arasında işbirliği fırsatları ele alındı. İşletmelerin geleceğinin üniversite ile yakın ilişki kurmaktan geçtiğini belirten MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Gökhan Temur, üniversitelerin nitelikli iş gücü yetiştirmesi ve işletmelerin üniversitelerle sıkı bir işbirliği içinde olması gerektiğini vurguladı. İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise üniversite-sanayi işbirliğinin hem ekonomik değer üretmeye hem de öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta fayda sağladığını ifade etti.

30.05.2024 11:28
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen "İzmir'e Değer Katanlar" etkinliğinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ın katılımıyla üniversite ve sanayi sektörleri arasında işbirliği fırsatları ele alındı.

MÜSİAD İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre toplantı, Şube Başkanı Gökhan Temur'un moderatörlüğünde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Temur, üniversite ve sanayi işbirliğinin Türkiye'nin geleceği için ne kadar kritik olduğunu çok iyi bildiklerini belirtti.

İşletmelerin geleceğinin artık üniversite ile daha yakın ilişki kurmaktan geçtiğine işaret eden Temur, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeli ile işletmelerimizin deneyim ve finansal gücünü birleştirerek geleceği yakalayabiliriz. Üniversiteler, sanayinin ihtiyaçlarına uygun, nitelikli iş gücü yetiştirmeli ve müfredatlarını sürekli olarak güncellemelidir. İşletmelerimiz ise üniversitelerle daha sıkı bir işbirliği içinde olmalı, AR-GE, ÜR-GE yatırımlarını artırmalı ve üniversitelerdeki potansiyeli desteklemelidir. Prof. Dr. Yusuf Baran, Londra merkezli uluslararası üniversite derecelendirme platformu tarafından 'Yılın Liderlik ve Yönetim Ekibi Ödülü'ne layık görülmüştür. İzmir'imiz ve ülkemiz adına başarılı çalışmalarla ön plana çıkan bu çabalarının, gelecekte de artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum."

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise üniversite sanayi iş birliğinin bilimsel potansiyeli sanayiye aktararak ekonomik değer üretmenin yanında öğrencilerin iş yaşamını deneyimlemeleriyle sosyal boyutta da bir fayda oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir'de üniversite ve sanayi işbirliği fırsatlarını ele aldı - Son Dakika

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