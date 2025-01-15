İZENERJİ A.Ş. Toplu İş Sözleşmesi Görüşmelerinde 8 Madde Kabul Edildi

Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ A.Ş.'deki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 4. oturumunda 13 maddeden 8'i kabul edilirken, 5 madde bir sonraki oturuma ertelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ A.Ş.'de görev yapan yaklaşık 15 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu gerçekleştirildi. Üçüncü toplantıda 13 madde ele alınmış, 8 maddede anlaşmaya varılırken, 5 maddede uzlaşı sağlanamamıştı. Yaklaşık 3 saat süren dördüncü toplantının ardından açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül toplantıda 13 maddenin görüşüldüğünü maddelerden 8'inde uzlaşı sağlandığını 5 maddenin ise ertelendiğini açıkladı.

4'üncü oturumdan 8 madde geçti

Uzlaşıya varılan ve ertelenen maddeler hakkında açıklamalarda bulunan Ercan Gül, "Maaşlarımız ile ilgili ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık ve binlerce İZELMAN, İZENERJİ emekçisi ile birlikte bu duruma karşı, yarınlarda aynısının yaşanmaması için birlikte mücadele sergiledik. Buradan bütün İZENERJİ emekçilerine, öncelikle şahsım adına, 2 No'lu ve 9 No'lu şube yönetim kurulları ile burada bulunan iş yeri temsilcileri adına, sürece sahip çıktıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bugün dördüncü oturumu gerçekleştirdik. Daha önce de söylediğim gibi bir görüşme geriden geliyoruz. Elimizden geldiği kadar maddelerimizi sağlıklı bir şekilde masada görüşüp akit altına almaya çalışıyoruz. Bugün 13 madde görüştük. Bu maddelerden 8'i kabul edilerek imza altına alındı, 5 tanesi ise bir sonraki oturuma ertelendi. Bu maddelerimizden; 14. Madde eski TİS gibi kabul edildi. 15. Madde eski TİS gibi kabul edildi. 16. Madde eski TİS olarak kabul edildi. 17. Madde ertelendi. 18. Madde eski TİS olarak kabul edildi. 19. Madde ertelendi. 20. Madde ertelendi. 21. Madde değişiklik yapılarak kabul edildi. 22. Madde eski TİS gibi kabul edildi. 23. Madde ertelendi. 24. Madde eski TİS olarak kabul edildi ve 25. Madde ertelendi" sözlerine yer verdi.

"Kimse umutsuzluğa kapılmasın"

Görüşmelerin sonunda emekçinin mutlu olması için mücadele ettiklerini ifade eden Ercan Gül, "Bir önceki toplu iş sözleşmesinde komisyonlar kurmuştuk. Özellikle gruplar üzerinden ve iş riski maddeleri üzerinden çalışıyorduk. İlk oturumda bu komisyonun tekrar kurulmasını talep etmiştik ve bu komisyon, önümüzdeki hafta Salı günü toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden bağımsız bir şekilde toplanmaya başlayacak. Çünkü vasıflar ve iş riski maddeleriyle ilgili görüşmeler uzunca bir vakit alıyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin süresinin çalınmaması adına böyle bir yöntem izlenmesi konusunda işverenle mutabakata varıldı. Bu oturum önümüzdeki hafta Salı günü gerçekleşecek ve toplu sözleşme görüşmelerimiz kaldığı yerden devam edecek. Biz bu toplu sözleşmenin ilk gününde de söyledik; Kararlıyız. Bu toplu sözleşmeyi, binlerce İZENERJİ emekçisinin mutlu olacağı şekilde imzalamak için yola çıktık. Nihai kararı verirken de birlikte, binlerce İZENERJİ emekçisinin mutlu olacağı bir toplu sözleşmenin altına imza atacağız. Dostlar, hiç kimse umutsuzluğa ya da karamsarlığa kapılmasın. İş yeri temsilcilerimiz ve yönetim kurullarımızla birlikte, bu toplu iş sözleşmesini başarıyla tamamlayacağımıza olan umudumuz yüksek. Bütün arkadaşlarımızın da bu umutla, aynı ayın 7'sinde olduğu gibi, birlikte yan yana durarak ve omuz omuza bu mücadeleyi sonuçlandıracağına inancım tam. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

Görüşmelerin 5'inci oturumu 29 Ocak Çarşamba günü saat 10: 00'da gerçekleşecek. - İZMİR