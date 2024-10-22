İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı

İZLADAŞ, Şanlıurfa\'da İkinci Şubesini Açtı

İZLADAŞ, pamuk sınıflandırma hizmetini artırarak Şanlıurfa'da ikinci şubesini açtı.

22.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lisanslı depolarda saklanan pamukta sınıflandırma işlemini yapan İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, AR-GE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (İZLADAŞ), Şanlıurfa'daki ikinci şubesini açarak hizmet noktasını 5'e yükseltti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre İZLADAŞ ile Şanlıurfa merkezli Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. arasında pamuğun sınıflandırılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokolle İZLADAŞ, Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye teslim edilecek pamukların belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde tasnifini yaparak yetkili sınıflandırma hizmetini verecek.

Şanlıurfa'daki 2'nci şubesini açan İZLADAŞ, yetkili sınıflandırıcı faaliyetini 5 şubede yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, İZLADAŞ'ın pamuğun ilk yetkili sınıflandırıcısı olduğunu belirtti.

Türkiye'de pamuğun stratejik öneme sahip bir ürün konumunda bulunduğuna işaret eden Uçak, "Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bu sistemi Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile iş birliği içinde gerçekleştirmekten ve Şanlıurfa'da ikinci şubemizi hizmete almaktan dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yiğit ise protokolün iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
08:20 Teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm nedenini hastane açıkladı Teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm nedenini hastane açıkladı
07:53 Elebaşı Gülen’in ölümünü İstanbul’da lokma dağıtarak kutladı Elebaşı Gülen'in ölümünü İstanbul'da lokma dağıtarak kutladı
07:33 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in evi görüntülendi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
01:15 Sinvar’ın ölümünün ardından Hamas’tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak Sinvar'ın ölümünün ardından Hamas'tan dikkat çeken karar: Yeni bir lider atanmayacak
00:20 Kanlı paralarla gününü gün etmiş İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı Kanlı paralarla gününü gün etmiş! İşte Yenidoğan çetesi liderinin lüks hayatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 18:34:22. #1.12#
SON DAKİKA: İZLADAŞ, Şanlıurfa'da İkinci Şubesini Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.