İZLADAŞ, Şanlıurfa\'da İkinci Şubesini Açtı

Ekonomi

Lisanslı depolarda saklanan pamukta sınıflandırma işlemini yapan İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, AR-GE ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (İZLADAŞ), Şanlıurfa'daki ikinci şubesini açarak hizmet noktasını 5'e yükseltti.

Borsadan yapılan açıklamaya göre İZLADAŞ ile Şanlıurfa merkezli Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. arasında pamuğun sınıflandırılması amacıyla protokol imzalandı.

Protokolle İZLADAŞ, Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye teslim edilecek pamukların belirlenen kalite kriterleri çerçevesinde tasnifini yaparak yetkili sınıflandırma hizmetini verecek.

Şanlıurfa'daki 2'nci şubesini açan İZLADAŞ, yetkili sınıflandırıcı faaliyetini 5 şubede yürütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak, İZLADAŞ'ın pamuğun ilk yetkili sınıflandırıcısı olduğunu belirtti.

Türkiye'de pamuğun stratejik öneme sahip bir ürün konumunda bulunduğuna işaret eden Uçak, "Üreticinin emeğinin karşılığını alabileceği, ürünün en sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabileceği bu sistemi Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile iş birliği içinde gerçekleştirmekten ve Şanlıurfa'da ikinci şubemizi hizmete almaktan dolayı son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yiğit Agro Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yiğit ise protokolün iki taraf için hayırlı olmasını temenni etti.