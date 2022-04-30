İzmir, ABD'de gerçekleştirilen kruvaziyer fuarında tanıtıldı - Son Dakika

İzmir, ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ve kruvaziyer sektörünün en önemli fuarları arasında gösterilen Seatrade Cruise Global Fuarı'nda tanıtıldı.

İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) yapılan açıklamaya göre, İzmir Valiliği'nin koordinasyonunda oluşturulan heyet, kruvaziyer gemileriyle İzmir'e daha çok turistin gelmesini için 25-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Seatrade Cruise Global Fuarı'na katıldı.

Fuarda 4 gün boyunca İzmir'in tarihi ve doğal özelliklerini ile kruvaziyer turizmindeki avantajlarını anlatan heyet, planlanan sefer sayılarının artırılması ve yeni rotalara İzmir'in de dahil edilmesi için uluslararası tur şirketleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

113 ülkeden 643 katılımcının yer aldığı fuar kapsamında İzmir heyeti, şirketlerin rotalarını yeniden İzmir'e çevirmek için kruvaziyer yolcularına özel hazırlanmış 17 yeni İzmir turunu tanıttı.

Bu yıl 34 olan kruvaziyer sefer sayısının 2023-2024 döneminde artması öngörülürken deniz turizmi, kruvaziyer turizmi, lüks yat ve feribot faaliyetleri için İzmir, Çeşme, Dikili, Seferihisar ve Foça'nın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Heyette IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, TURSAB Ege BTK Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Turizm, Seyahat Acentaları ve Oto Kiralama Grubu Komite Başkanı Kıvanç Meriç, İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce ve İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın'ın yer aldığı bildirildi.