İzmir-Aydın Otoyolu'nda Kesişim-4 Köprüsü'nde iki şerit trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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İzmir-Aydın Otoyolu'nda Kesişim-4 Köprüsü'nde iki şerit trafiğe kapatıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'ndeki derz çalışması nedeniyle Denizli yönünde sol ve orta şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde Kesişim-4 Köprüsü'nün derz çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Kayseri yolunun 36-38. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Malatya-Kayseri yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma Sivas-Yıldızeli istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Söğüt-Fethiye yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. kilometrelerinde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Antakya-Reyhanlı devlet yolunun Asi-1 Köprüsü onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 2-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA
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