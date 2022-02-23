İzmir'de 210 gram ekmek azami 3 liradan satılacak - Son Dakika

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) meclis toplantısında, odaya bağlı fırıncıların azami 210 gram ekmeği 3 liraya satması, umumi tuvaletlerin azami fiyatının ise 2 liraya çıkması kararlaştırıldı.

İZTO'nun şubat ayı meclis toplantısı, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde gerçekleştirildi. İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesi üyelerinin ekmekte fiyat ve gramaj değişikliğini içeren önergesi sonrası toplantıda, 230 gramı 2,5 liradan satılan ekmeğin azami fiyat tarifesi belirlendi. Buna göre, odaya bağlı 450 fırıncı 210 gram ekmeği azami 3 liradan satacak. Zammın kısa süre içerisinde geçerli olacağı belirtildi. Kentteki umumi tuvalet fiyatlarında da meclis kararına göre değişiklik yapılacak. 1 lira olan umumi tuvalet ücretleri, yeni karara göre azami 2 lira olacak.

"Zammı yüzde 30'da bıraktık"

İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meslek Komitesinden meclis üyesi Hüseyin Sağır, "Ekmek fiyatı güncellendiği için teşekkür ediyoruz. Mesleğim adına, sektörüm adına başkanımıza, yönetimimize ve meclisimize teşekkür ediyoruz. Yoksa sektör olarak sıkıntılı durumlar yaşayacaktık. Girdilerimize yüzde 55'lik bir zam geldi ancak biz zammı yüzde 30'da bıraktık. Hayatımızı idame ettirmeye uğraşıyoruz" dedi. - İZMİR