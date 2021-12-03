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İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu - Son Dakika

İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu

03.12.2021 15:18
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yemek kültürü Travel Turkey İzmir Fuarı'nda konukların damak zevkine sunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yemek kültürü Travel Turkey İzmir Fuarı'nda konukların damak zevkine sunuldu.

Ayvalık'a özgü lezzetlerin tadına bakmak isteyen ziyaretçilere iki günde 3 bin "tadımlık tabak" sunumu yapıldı. Zeytinyağlı ahtapot salatasından Cunda'nın ünü ülke sınırlarını aşan bebek enginarına, Ayvalık' özgü hindiba otu ve Ayvalık Belediyesi iştiraklerinden Paşa Limanı Restoran'a özgü sütlü tatlılar konuklar tarafından adeta kapışıldı. Damak çatlatan mezelerin tadına bakan fuar ziyaretçileri sunumdan memnun olduklarını dile getirdiler. Ayrıca Ayvalık Belediyesi standında kooperatif tarafından satışı yapılan ilk sıkım zeytinyağı, tadına bakan konuklardan da tam puan aldı. Standta ilgi gören bir diğer ürün de, mahal evlerinde kadınların el emeğiyle üretilen lavanta kokulu sabunlar konuklara armağan edildi.

Gastronomisiyle yaşayan dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olan Ayvalık'ın, fuara katılan binlerce konukla buluşturduğu lezzetlerden Girit Ezme, Kabak Tarama, Fesleğenli Yoğurt, Cunda Bebek Enginarı, Ahtapot Salatası, Hindibaotu, Cunda Rüyası gibi toplam 150 kilogram mezeyi, 3500 sunum tabağı ile Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret eden konuklarla buluşturdu. Ayvalık'a özgü meşhur Girit Leblebisi, Sakızlı Kurabiye, Girit Peksimeti gibi lezzetler de hem tanıtıldı hem ikram edildi.

Gastronomi turizminin Ayvalık açısından önemini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; "Ayvalık mutfak kültürünü günümüze taşıyanlardan aldığımız güç ve bilgi birikimi ile Ayvalık Belediyesi olarak mutfağımızı yaşatıp, geleceğe taşıyacağız. Bu sorumluluk bilinci ile çalışmalarımıza önem veriyoruz. Genel olarak ele alındığında turizmin içerisinde gastronomi büyük bir anlam ifade ediyor. Misafirlerimiz tarafından tüketilen, yerel kültürümüzün önemli bir parçası olan "Ayvalık Mutfağı" yerel tarıma ve ekonomik gelişime de katkı sağlamakta. Asırlık bir mutfak olan Ayvalık'a tüm misafirlerimiz bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu
İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu

Ayvalık Belediyesi, Balıkesir, Bebek, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Ayvalık standına ilgi yoğun oldu - Son Dakika Ekonomi


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