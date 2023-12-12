İzmir\'de düzenlenecek Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı

İzmir'de düzenlenen Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı'nın (Wenergy Expo) ikincisi, 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fuar İzmir'de düzenlenecek organizasyonun tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, fuarların alım satım yapılan buluşmalar olmasının yanı sıra öğrenilen, ilham alınan, deneyim alışverişi yapılan, ufuk açan organizasyonlar olduğunu söyledi.

Wenergy Expo'da, "Başka bir dünya mümkün, başka bir enerji üretimi mümkün" diyeceklerini ifade eden Soyer, fuara dünyanın farklı yerlerinden 200'ü aşkın sektör paydaşının bulunacağını kaydetti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise dünyada enerji tüketiminde büyük bir artış olduğunu belirtti.

Enerji ihtiyacının halen çok önemli bir kısmının fosil yakıt olarak tanımlanan kömür, petrol, doğal gaz gibi kaynaklardan sağlandığını hatırlatan Özgener, şöyle dedi:

"Bu kaynaklar sınırsız değil. Daha da önemlisi çok önemli çevresel sorunlara yol açıyor. Bu nedenle de hem enerji kaynaklarının sürekliliğinin ve güvenliğin sağlanması hem de çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle gibi yenilebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılması gezegenimizin geleceği için hep birlikte düşünmemiz gereken çok çok önemli bir konu olarak karşımızda duruyor."