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İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, 200 gram ekmeğin fiyatı 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı. Bu zam, Temmuz 2023'te yapılan son zamdan sonra gerçekleşti. Yeni tarife, 2 Şubat itibarıyla İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

01.02.2024 09:41  Güncelleme: 09:45
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İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Ocak ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Meclisten çıkan karara göre, 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkarılması kararlaştırıldı

SON ZAM TEMMUZ AYINDA YAPILMIŞTI

Ekmek fiyatının 9 lira olmasının ardından, en son 3 Temmuz 2023'te 210 gramı 5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 7 liraya yükseltilmişti.

YENİ TARİFE 2 ŞUBAT İTİBARIYLA GEÇERLİ

Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi. Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

İzmir\'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de ekmek gramajı ve fiyatında artış yapıldı - Son Dakika
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