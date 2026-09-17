İzmir\'de gümrük müşavirlerine plaket, 30-50 yılını dolduran 73 isim ödüllendirildi

Dış ticaretin görünmeyen kahramanları, mesleğe adanan yarım asra uzanan emekleriyle İzmir Ticaret Odası'nda onurlandırıldı. İZTO 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu tarafından düzenlenen Plaket Töreni'nde, gümrük müşavirliği mesleğinde 30, 35, 40, 45 ve 50'nci yıllarını dolduran 73 meslek mensubuna plaket takdim edildi. Yıllar boyunca değişen mevzuata, dönüşen teknolojiye ve gelişen dış ticaret dinamiklerine tanıklık eden meslek mensuplarının buluştuğu tören, mesleki deneyimin yanı sıra kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi birikimi ve emeğin de buluşmasına sahne oldu.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Plaket Töreni Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Olgun Toprakçı, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu ve İzmir Ticaret Odası 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Başkanı Taşkın Dalay'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Toprakçı: "Dış ticaretteki başarı, tüm paydaşların ortak başarısı"

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Olgun Toprakçı yaptığı açılış konuşmasında, gümrük müşavirlerinin ve lojistik sektörünün ülkemizin dış ticaret işlemlerinin güvenli, hızlı ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesinde son derece önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Bunun en önemli göstergelerinden birinin, 2025 yılında yaklaşık 63 milyar dolar tutarındaki dış ticaret hacmiyle Ege Bölgesi'nin, Türkiye genelinde Bölge Müdürlükleri içinde 3'üncü sırada yer alması olduğunu belirtti. Toprakçı, son yıllarda ihracatta yapılan ataklarla birlikte ülkemiz dış ticaret hacminin yıllık 650 milyar dolar seviyesine geldiğini, bu durumun başta gümrük camiası olmak üzere çok katmanlı ve çok taraflı iş süreçlerinin birlikte uyumlu ve kararlılıkla çalışmasıyla mümkün olduğunu ifade etti. Toprakçı, dış ticarette elde edilen başarının, yalnızca bir kurumun değil; aynı hedef doğrultusunda çalışan tüm paydaşların ortak başarısı olduğunu vurguladı.

Elmasoğlu: "Ortak projeler çok kıymetli"

Açılış konuşmasında İzmir Ticaret Odası olarak paydaş kurumlarla birlikte makro düzeyde başarılı çalışmalara imza attıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, gümrük müşavirlerinin çalışmalarına önemli katkılar sağlayacak Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ndeki son gelişmeleri paylaştı. Elmasoğlu, merkezin 3 milyon metrekarelik bir alana sahip olduğunu, T.C. İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak onayın ardından çok seri bir şekilde inşaata başlanacağını belirtti.

İzmir Ticaret Odası ile İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği'nin gerçekleştirdiği ortak projelerin son derece değerli olduğunu ifade eden Elmasoğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihangir Lubiç'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde delege olarak yer aldığını, 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Meslek Komitesi Başkanı Taşkın Dalay ile Komite Başkan Yardımcısı Nuh Sefa Bingöl'ün İzmir Ticaret Odası Yüksek İstişare Kurulunda görev aldıklarını, oluşturulan bu sinerjinin mesleğin gelişimine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Dalay: "Gümrük müşavirliği, dış ticaret sisteminin merkezinde yer alıyor"

30 ila 50 yıl arası gümrük müşavirliği mesleğine hizmet veren değerli meslek büyüklerine plaketlerini vermek üzere bir arada olduklarını vurgulayan İzmir Ticaret Odası 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Başkanı Taşkın Dalay yaptığı açılış konuşmasında, bu geçen sürenin binlerce beyanname, yüzlerce mevzuat değişimi, teknolojik dönüşümler, yoğun çalışma saatleri, büyük sorumluluklar anlamına geldiğini belirtti. Dalay, Gümrük Müşavirliği mesleğinin sıradan bir meslek olmadığını, sadece beyanname düzenlemekten ibaret olmadığını, meslek erbaplarının ülkemiz dış ticaret sisteminin merkezinde yer aldığını vurguladı.

73 plaket verildi

Konuşmaların ardından gümrük müşavirliği mesleğinde 30, 35, 40, 45 ve 50'nci yıllarını dolduran meslek mensuplarına plaket takdim edildi.

Törene, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcıları Teoman Coşkun Dudak, Şükrü Sabah, Umut Yazar, Dr. Göksel Çetinkol, Süleyman Aydın, Oğuzhan İlbars, İzmir Gümrük Müdürü Hasan Kocuk, Ege Serbest Bölge Gümrük Müdürü Mahsum Bağırtan, Adnan Menderes Gümrük Müdürü Ümit Tünalp, Aliağa Gümrük Müdürü Ünsal Yıldırım, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürü Mehmet Aksu ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Cihangir Lübiç, İzmir Ticaret Odası 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Nuh Sefa Bingöl, İzmir Ticaret Odası 50. Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu Meslek Komitesi Üyesi Oktay Cüneyt Eryürekliler ve gümrük müşavirleri katıldı.