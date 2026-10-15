İzmir\'de İZBAN\'ın 7 milyar TL\'yi aşan borcuna çözüm için yatırım çalışması başlatıldı

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İzmir için yeni yatırım çalışması başlatıldı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak işlettiği İZBAN'ın 7 milyar TL'yi aşkın borcuna çözüm üretilmesi, ortaklık yapısının geleceğinin de karara bağlanması bekleniyor. Kaynaklar, İZBAN'ın, bir kamu bankasına 7 milyar TL'yi aşan borcu olduğunu, aylık faiz yükünün 750-800 bin doları bulduğunu belirterek, "Süregelen ve ağırlaşan bu sorunun çözümü İZBAN için büyük önem taşıyor. Bu süreçte, ortaklık yapısının geleceğine ilişkin adım da atılabilir" dedi.

CHP'den 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, Haziran 2026'da partisinden ayrıldı, 7 Ekim'de de AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın, AK Parti'ye katılması büyük tartışmalara neden oldu, tepkilere yol açtı. Tugay, ekim ayının ilk haftasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü. Görüşmeye, yıllardır Ankara ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında bir sorun olarak öne çıkan İZBAN damgasını vurdu.

Ankara, katılım sürecinin tamamlanmasının ardından İzmir için yeni yatırım çalışması başlattı. Çalışmanın, tamamlanmasının ardında kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak işlettiği İZBAN'la ilgili sorunlara da el atılması, 7 milyar TL'yi aşkın borcuna çözüm üretilmesi, ortaklık yapısının geleceğinin de karara bağlanması bekleniyor.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, İZBAN'ın, bir kamu bankasına 7 milyar TL borcu olduğunu, aylık faiz yükünün 750-800 bin doları bulduğunu belirterek, "Süregelen ve ağırlaşan bu sorunun çözümü İZBAN için büyük önem taşıyor. Bu süreçte, ortaklık yapısının geleceğine ilişkin adım atılacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce yaptığı açıklamalarda, İZBAN'daki ortaklığın sona ermesinden yana olduğunu vurgulamıştı.

90 DAKİKA GERİ DÖNECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD arasında hazırlanacak protokolle İZBAN'ın "90 dakika aktarma sistem"ne yeniden dahil edilmesi kesinleşti. Kaynaklar, aylar önce İZBAN'ın bu sistemden çıktığını, bir süre önce TCDD'ye yazı yazarak, sisteme yeniden dahil olma talebini ilettiğini söyledi. Kaynaklar, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında gündeme gelen protokolle sistemin yeniden uygulamaya gireceğini vurguladı.