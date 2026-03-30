İzmir\'de Kadın Çiftçiler ve Fotoğraf Yarışması

İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından bu yıl 9. kez düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenler ödüllerini aldı.

İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan, kentte 357 bin hektarlık tarım alanı olduğunu, 55 bin kayıtlı üretici bulunduğunu söyledi.

İzmir'in 7 milyar dolara ulaşan tarımsal ihracatıyla Türkiye'nin en güçlü tarım kentlerinden birisi olduğunu ifade eden Akdoğan, kadınların bulunduğu yerde sürdürülebilirliğin de olduğunu belirtti.

Akdoğan, kadınların üretimin her aşamasında bulunduğunu kaydederek, "Kadınlar aynı zamanda kırsal kalkınmanın temel taşeronunu da oluşturuyor. İl müdürlüğü olarak kadınların üretimde daha etkin rol almaları için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Yarışmaya 1092 kişi başvurdu

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise yarışmayı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyada her şey kadının eseridir." sözünden ilham alarak, kadınların üstlendiği hayati role dikkati çekmek için düzenlediklerini söyledi.

Borsa olarak yıllardır tarımın görünmeyen kahramanlarını görünür kılmayı, kadın emeğinin üretim zincirindeki değerini öne çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Kestelli, "2025 yılı itibarıyla ülkemizde 4,6 milyon olan tarımsal istihdamın yüzde 41'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Tarım gıda sistemlerinde ücretli olarak çalışan kadınlar, erkeklerin kazandığı her 1 dolara karşılık 78 sent kazanabiliyor." dedi.

Yarışmaya ilginin her yıl arttığını aktaran Kestelli, 9. kez düzenlenen yarışmaya bu yıl 1092 kişinin başvurduğunu, 35 eserin sergileme aldığını, bunlardan 6'sının da derece aldığını söyledi.

Programda, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da bir konuşma yaptı.

Daha sonra "Emeğe Değer Katan Kadın Çiftçiler Paneli" düzenlendi.

Panelde konuşan Torbalı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nermin Kızılöz kadınların istemeleri halinde her şeyin üstesinden gelebilecek bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Seferihisar ilçesinde çiftçilik yapan Sevin Çise Ulus da çiftçilik yapan kadınlara karşı olumsuz yöndeki bakışların, kadınların ortaya koyduğu başarılarla aşıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından derece elde eden yarışmacılara ödülleri ve belgeleri verildi.