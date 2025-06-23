İzmir'de Kadınlara Güzellik Eğitimi

İzmir'de "Benim de Bir Mesleğim Olacak" projesi kapsamında 14 kadın kursiyer, güzellik sektörü alanında eğitim aldı.

İzmir Estetisyenler ve Güzellik İşletmecileri Derneği'nden (İZEGİD) yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen projeyle kadınlara, uzman eğitmenlerce eğitimler verildi.

Kursiyerler kurs kapsamında huzurevi sakinlerini ziyaret edip burada kalanların tırnak bakımını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü hibesi ve ESSİ Akademi iş birliğiyle yürütülen projeyle, güzellik sektöründe mesleki eğitim alan 14 kadın kursiyerin, mesleki becerilerini geliştirmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını desteklenmesi amaçlanıyor.

Yarın gerçekleştirilecek kapanış toplantısıyla kadın kursiyerlere mezuniyet belgeleri takdim edilip, çalışma kitleri hediye edilecek.