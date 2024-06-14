İzmir'de Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde fiyat denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde işletmelerin fiyat listelerinin görünür şekilde işletmelerin önüne konulup konulmadığı kontrol edildi. Ayrıca menülerde ürünlerin özellikleri, satış fiyatları ve uygulanmaya başlandığı tarih incelendi. Yönetmeliğe aykırı davranan iş yerlerine idari para cezası uygulandı.

14.06.2024 15:09
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İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi restoran, kafe, lokanta ve pastanelerde fiyat denetimi yaptı, fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önünü konulup konulmadığını kontrol etti.

Çeşme ilçe merkezinde işletmeleri denetleyen ekipler, restoran ve kafelerde işletmenin giriş kapısı önünde ve masalarda menülerin olup olmadığını, menüleri ve fiyat listelerini inceledi.

Fiyat listesinin görünür şekilde işletmelerin önüne konulup konulmadığını kontrol eden ekipler, ayrıca menülerde ürünün ayırıcı özelliği, satış fiyatı ve uygulanmaya başlandığı tarih, menü ile kasada tahsil edilen fiyat arasında fark olup olmadığını da inceledi.

Yetkililer, kent genelinde günde ortalama 60-70 lokanta ve benzeri işletmenin denetlendiğini, yönetmeliğe aykırı davranan iş yerlerine idari para cezası uygulandığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Kurban Bayramı öncesi fiyat denetimi yapıldı - Son Dakika
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