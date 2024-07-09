İzmir'de Nakliye Fiyatları Tırmanışa Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Nakliye Fiyatları Tırmanışa Geçti

Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları son aylarda yükselişe geçerken, İzmir'de rakamlar 18 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, İstanbul ve Ankara gibi kentlere ise taşınma fiyatları 50 bin TL'yi bulabiliyor. Kurumlar arası tayinler ve kiracıların ev değişikliği gibi nedenler, nakliyecilerin mesaini artırdı ve fiyatları yükseltti. Bir kiracının taşınma maliyeti en az 100 bin TL olurken, nakliye ücretleri kilometreye göre değişiyor.

09.07.2024 15:04
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Şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları son aylarda tırmanışa geçerken, İzmir'de rakamlar 18 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, İstanbul ve Ankara gibi kentlere ise taşınma fiyatları 50 bin TL'yi bulabiliyor.

Son haftalarda kurumlar arası tayinler, kiracıların ev değişikliği gibi nedenler, nakliyecilerin mesaini artırdı. Firmalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, şehir içi ve şehir dışı nakliye fiyatları da yükselişe geçti.

Fiyatların arttığı kentlerden biri de İzmir oldu. Kentte en düşük nakliye fiyatı 18 ve 20 bin TL'den başlarken, bu rakamlar; 1+1, 2+1, 3+1 ve eşyaların fazlalığına göre değişebiliyor. Fiyatlar, şehir içinde yine 30 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. İzmir'den; Bursa, Ankara ve İstanbul gibi kentlere ise nakliye fiyatları 40 bin TL'den başlayarak 50 bin TL'ye kadar yükselebiliyor.

Bir kiracının taşınma maliyeti en az 100 bin TL oldu

Öte yandan, şehir içinde bir evden başka bir eve taşınmak isteyen kiracı; kira, depozito, emlakçı bedeli, nakliye, boya masrafı ve diğer masraflarla en az 100 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

İzmir'de eşyalarını taşıyan Erkan Altuner (42), fiyatların değişkenlik gösterdiğini söyledi. Altuner, "Nakliye ücretimiz 30 bin TL" dedi.

Nakliyeci Muharrem Kayıran (48) da, fiyatların şehir içi ve şehir dışı olarak kilometreye göre arttığını söyledi. Kayıran, "Tahmini en düşük fiyat şehir içi 18-20 bin TL civarında değişiyor. Şehir dışı fiyatlarda değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak, buradaki elemanın yevmiyesini iki katı vermek zorundayız. İzmir'den Bursa'ya fiyat en az 40 bin lirayı buluyor. Bu İstanbul içinde o civarlarda. İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30-40-50 bin TL'ye çıkar eşya durumuna göre" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İzmir'de Nakliye Fiyatları Tırmanışa Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Nakliye Fiyatları Tırmanışa Geçti - Son Dakika
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