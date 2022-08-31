İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi - Son Dakika
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İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi

31.08.2022 23:06
İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi

İzmir'de öğrenci servisleri ücretlerine uygulanacak yüzde 25'lik zam talebi, UKOME kararı beklenmeden yürürlüğe girdi.

İzmir'de öğrenci servisleri ücretlerine uygulanacak yüzde 25'lik zam talebi, UKOME kararı beklenmeden yürürlüğe girdi. Buna göre en yakın mesafe öğrenci servisi ücreti, 540 liradan 679 liraya yükseldi.

İzmir'de en son nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) çıkan kararla yüzde 40 oranında zam gelen öğrenci servis ücretlerine okulların açılmasına sayılı günler kala yeni bir zam daha geldi. Nisan ayında yapılan zamla 0-3 kilometre arası servis ücreti aylık 385 liradan 540'a yükselirken, son zamla birlikte bu ücret 679 lira oldu.

UKOME kararı beklenmedi

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası'nın yüzde 25'lik zam talebi, geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantısında gündeme gelmiş ancak bu konunun görüşülmesi bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. Servisçiler ise Eylül ayında gerçekleşecek bir sonraki UKOME toplantısını beklemeyerek, yüzde 25'lik zam talebini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) komisyonundan geçirilerek yürürlüğe girdi.

En kısa mesafe 679 lira

Alınan karara göre, en yakın mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci servisi ücreti 679 lira olurken, 0-6 kilometre 836 lira, 0-10 kilometre 892 lira, 0-15 kilometre bin 56 lira, 0-20 kilometre bin 269 lira, 0-25 kilometre bin 408 lira, 0-30 kilometre bin 546 lira, 0-35 kilometre bin 622 lira ve 0-40 kilometre bin 722 lira olarak ücretlendirildi.

Servisçiler giderlerin altından kalkamaz oldu

Yapılan yeni ücret tarifleriyle ilgili konuşan İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, servisçilerin masrafların altından kalkamadığını söyledi. Başkan Erdem Mert, "Servisçi esnafının temel girdilerinin hepsine anormal zamlar geldi. UKOME'nin toplantısı için bir ay bekleyecek gücümüz yok. Bu nedenle Birlik Komisyonlarından geçen yeni tarifemizi uygulamaya koyduk" sözlerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de en yakın mesafe öğrenci servisi 679 liraya yükseldi - Son Dakika
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