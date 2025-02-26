İzmir'de Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

İzmir\'de Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

İzmir'de, Ramazan öncesi toptancı ve marketlerde fiyat denetimi yapıldı. 2 milyon TL ceza uygulandı.

26.02.2025 13:49
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İzmir'de ramazan ayı öncesi toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesi toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen'in de katıldığı denetimlerde ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Çağrı Ergünen, "Ticaret Bakanlığı olarak biz vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak ve kollamak ve adil bir ticari ortamı sağlamak için çabalamaktayız. Bakanlığımız ekiplerince İzmir özelinde de bu amaçla yoğun denetimler uygulamaktayız. Aksi fiyat artışları ve fiyat etiketleri, bu denetimlerimizin esasını oluşturmakta. Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaması için aksi fiyat artışı noktasında denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Gerek toptancılar, gerek perakendeciler nezdinde de bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Bakanlığımızın açıkladığı aksi fiyat bildirimi uygulamamız var. Bu uygulamayla vatandaşlarımız aksi fiyat artışına sebep olduklarını veya farkına vardıkları ürünleri kolaylıkla bildirebilecek, ardından da bu yöndeki denetim hızla yerine getirilecektir" dedi.

İftar menü fiyatları denetlenecek

Lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerde de fiyat denetimi gerçekleştirileceği belirtildi. Menülerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için 3 bin 166 TL idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

2 milyon TL üzerinde ceza

Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yılın ilk ayında 2 bin 500'ün üzerinde işletmenin denetlendiği, fiyat etiketi mevzuatına aykırılıktan 2 milyon TL üzerinde bir idari para cezası uygulandığı belirtildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Finans, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi - Son Dakika

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