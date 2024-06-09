İzmir'de Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İzmir'de Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

İzmir\'de Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu

İzmir'de düzenlenen Red Bull Half Court 3x3 basketbol etkinliğinin finalinde kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonlar belirlendi. Kadınlarda Erzurum Atatürk Üniversitesi, erkeklerde ise Beykoz Üniversitesi birinci oldu. Şampiyon takımlara madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti. Kazanan takımlar, ekim ayında New York'ta düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

09.06.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de sokak basketbol turnuvalarından 3x3 basketbol etkinliği Red Bull Half Court final etabında şampiyonlar belli oldu.

Üniversite Sporları Federasyonu ile ortaklaşa gerçekleştirilen amatör basketbolcuların yeteneklerini sergilediği etkinliğin final etabında kadınlar ve erkeklerde sekizer takım Cumhuriyet Meydanı'nda mücadele etti.

Kadınlar finalinde Erzurum Atatürk Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ni 6-4 yenerek kupasını aldı.

Erkekler finalinde ise Beykoz Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ni 9-8 yenerek kupaya uzandı.

Şampiyon olan takımlara madalya ve kupalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici takdim etti.

Organizasyonda ayrıca seyircilerin de dahil olduğu 3'lük yarışmaları, smaç gösterileri gerçekleşti, müzisyen Anıl Piyancı konser verdi.

Bu yıl 25 ülkede düzenlenen Red Bull Half Court'ta kadın ve erkek kategorilerinin kazanan takımları, ekim ayında New York'taki dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA

Atatürk Üniversitesi, New York, Türkiye, Erzurum, Dünya, İzmir, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 Erdoğan’ın “Müjde“ olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
02:19 Fransa’da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi
00:47 Avrupa’da kırmızı alarm Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek
00:42 Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Girdikleri evin sahibine kurşun yağdırdılar
23:23 Ankara’nın uykularını kaçıran skandal Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
09:12 Ali Koç’un ilk icraatı Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Ali Koç'un ilk icraatı! Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
09:11 Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor İşte 4A, 4B ve 4B’li emeklinin ödeme takvimi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi
08:52 Survivor All Star’da eleme heyecanı Yunus Emre yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme heyecanı! Yunus Emre yarışmaya veda etti
07:59 Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi Oyuncu Merve Dizdar ve Cihan Aygün evlendi
04:57 Seçime sayılı günler kala Maduro’dan suikast iddiası Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı Seçime sayılı günler kala Maduro'dan suikast iddiası! Planın arkasındaki 3 ismi de paylaştı
00:21 Tüm Türkiye merak ediyordu Montella’dan Ara Güler kararı Tüm Türkiye merak ediyordu! Montella'dan Ara Güler kararı
23:58 Akıllara Özgür Özel’in sözü geldi Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı
23:28 Bu kareyi inandırıcı bulmadı Acun’un Aziz Yıldırım kini dinmiyor Bu kareyi inandırıcı bulmadı! Acun'un Aziz Yıldırım kini dinmiyor
23:04 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye’yi ziyaret edecek İşte masadaki konular Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye'yi ziyaret edecek! İşte masadaki konular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 09:39:57. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Turnuvası Şampiyonları Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement