İzmir'de Su Enerjisi Projesiyle Enerji Maliyetleri Düşürülüyor - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'de Su Enerjisi Projesiyle Enerji Maliyetleri Düşürülüyor

TOBB ETÜ HİDRO, TÜBİTAK MAM ve İZSU iş birliğiyle geliştirilen 'İZSU Konteyner Tipi HES Projesi', İzmir'de içme suyunun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürerek yerel yönetimin enerji maliyetlerini düşürüyor. Proje hakkında yarın bir tanıtım toplantısı düzenlenecek.

16.12.2024 10:47
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TOBB ETÜ HİDRO, TÜBİTAK MAM ve İZSU iş birliğiyle gerçekleştirilen "İZSU Konteyner Tipi HES Projesi" ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Karabağlar pompa istasyonunda, su isale hattı üzerinde bulunan ve enerji kırıcı vana ile enerjisi şehir şebekesine dağıtımından önce kırılan içme suyunun enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Böylelikle, boşa giden şehir şebeke suyundaki enerji geri kazanılarak, yerel yönetimin enerji maliyetleri düşürülüyor.

Proje hakkında, yarın TOBB ETÜ Yerleşkesinde tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının açılış konuşması, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay tarafından yapılacak.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Su Türbini Tasarım ve Test Merkezi (HİDRO), su türbinlerinin tasarım, test, üretim ve tersine mühendislik çalışmalarını yapmak üzere AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren ve bu alanda bil-yap üreten bir araştırma merkezidir.

Kurulduğu günden bugüne pek çok proje geliştiren TOBB ETÜ HİDRO; TÜBİTAK MAM ve İZSU iş birliğiyle yenilikçi bir çalışması olan "İZSU Konteyner Tipi HES Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Karabağlar pompa istasyonunda, su isale hattı üzerinde bulunan ve enerji kırıcı vana ile enerjisi şehir şebekesine dağıtımından önce kırılan içme suyunun enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren bir projeye imza attı. Böylelikle, boşa giden şehir şebeke suyundaki bu enerji geri kazanılıyor ve yerel yönetimin enerji maliyetleri düşürülüyor.

Konteyner tipi özel tasarım, su hattına entegre edilerek hem basınç regülasyonu sağlamakta hem de 535 kW kurulu gücü ile 7 gün 24 saat içme suyundan enerji üretebilmekte. Sistemin, kurulum maliyetine karşılık yıllık geliri ile iki yıldan daha kısa bir sürede maliyetini karşılaması bekleniyor. Sistem, insansız çalışabilme yeteneği ve yüzde 91,7 verim oranıyla yüksek performans ve minimum işletme maliyeti ile belediyelerin sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm projelerine de katkı sunacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Tübitak, Enerji, İzmir, Çevre, Yaşam, HES, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'de Su Enerjisi Projesiyle Enerji Maliyetleri Düşürülüyor - Son Dakika

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