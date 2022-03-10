İzmir'de ulaşıma zam - Son Dakika
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İzmir'de ulaşıma zam

10.03.2022 00:57
İzmir'de ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapılmasına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) mart ayı toplantısında, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapılmasına karar verildi.

UKOME mart ayı toplantısında İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam kararı verildi. Oyçokluğuyla alınan karara göre, onay sürecinin tamamlanması ile birlikte 4.70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş fiyatı, 20 Mart'tan itibaren 6.5 TL olacak. Ayrıca toplu ulaşım fiyatlarına her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması da kararlaştırıldı.

İzmir'de minibüs biniş fiyatlarına ise yüzde 50 zam geldi. Buna göre 5 TL olan indi bindi minibüs ücreti, 7,5 TL'ye çıkarıldı. - İZMİR

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmir, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de ulaşıma zam - Son Dakika


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