İzmir'e bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi - Son Dakika
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Ekonomi

İzmir'e bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, Türkiye'de bu yıl kruvaziyer turizminde 1,8 milyon yolcunun üzerine çıkılmasının beklendiğini belirtti. İzmir'e ise bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi. Ayrıca Ege adalarına olan yoğun talep nedeniyle feribotlar dolu gidip dolu geliyor ve sadece İzmir Limanı'ndan Yunan adalarına giden yolcu sayısı 155 bini geçti.

30.07.2024 17:15
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Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mihri Çelik, İzmir'e bu yılın ilk 6 ayında kruvaziyerlerle 73 bin 227 yolcu geldiğini söyledi.

Odanın meclis salonunda düzenlenen temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Çelik, Türkiye'de bu yıl kruvaziyer turizminde 1,8 milyon yolcunun üzerine çıkılmasının beklendiğini belirtti.

Kruvaziyer turizminde tüm limanlarda bir canlanma yaşandığını, hareketliliğin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Çelik, şu bilgileri verdi:

"Ülkemiz limanlarına bu yılın ocak-haziran döneminde 415 kruvaziyer gemi ile toplam 574 bin 509 bin yolcu geldi. Geçen yıl aynı dönemde 420 gemi ile 482 bin yolcu limanlarımıza ayak basmıştı. 29 Temmuz itibarıyla Egeport Kuşadası Limanı'na 249 gemi, 344 bin yolcu getirdi. Bugün ve yarın 7 gemi daha gelecek. İzmir'e 30 gemi ile 73 bin 227 yolcu geldi. Ayrıca 2 bin 875 yolcu da İzmir'den biniş yaptı. Çeşme Ulusoy Limanı'na 34 seferde 10 bin 101 yolcu geldi, 14 bin 320 yolcu gitti."

Çelik, Ege adalarına yoğun talep olduğunu anlatarak, "Çeşme-Sakız, Kuşadası-Sisam, Ayvalık-Midilli arasında çalışan feribotlarımız dolu gidip dolu geliyor. Bu yıl Ulusoy Çeşme Limanı'ndan Sakız'a 1006 seferde taşınan yolcu sayısı 90 bin 552 oldu. Kuşadası'ndan Sisam'a aynı dönemde 61 bin 518 yolcu gitti. İzmir Limanı'ndan Midilli'ye giden 4 bin 274 yolcuyla beraber sadece şubemizin sorumluluk sahasındaki limanlardan Yunan adalarına giden yolcu sayısı 155 bini geçti." diye konuştu.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Ege, Denizcilik, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir'e bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'e bu yılın ilk 6 ayında 73 bin 227 kruvaziyer yolcusu geldi - Son Dakika
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