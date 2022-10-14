İzmir ekonomi haberleri... İzmir'de konut satışları yüzde 28 oranında azaldı

İzmir'de 8 bin 806 olan konut satışı, 2022 yılı eylül ayında yüzde 28 oranında azalarak 6 bin 338 olurken, ilçeler bazında ise konut satışında Buca ilk sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl eylül ayında 8 bin 806 olan konut satışı 2022 yılı eylül ayında yüzde 28 oranda azalarak 6 bin 338 oldu. Öte yandan, Türkiye geneli 2022 Eylül ayı verileri ise bir önceki yıl eylül ayı verilerine oranla yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de bin 990 konut ilk defa satıldı

TÜİK verilerine göre, 2022 yılı Eylül ayında ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 oranında azalarak bin 990 olurken, toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzdesi ise 31,4 olarak gerçekleşti.

İzmir'de ikinci el konut satışları 2022 yılı eylül ayı geçtiğimiz yıla göre yüzde 33,5 oranında azalarak 4 bin 348 olduğu gözlemlendi. Buna göre toplam konut satışlarından gelen pay ise yüzde 68,6 olarak gerçekleşti.

İzmir'de ipotekli konut satışları bin 9 olarak gerçekleşti

Kurumun ipotekli konutlar üzerinde açıkladığı verilere göre ise 2022 yılı eylül ayında bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 49,2 oranında azalarak 9 bin olurken, satış yapılan konutların yüzde 15,9'u ipotekli olarak satıldı.

Konut satışlarında Buca birinci

Öte yandan Buca, 794 konut satılarak birinci sırada yer aldı. Konut satışında Buca'yı sırasıyla; Konak, 534 konut satışı ile Karşıyaka, 515 konut satışı ile Menemen, 511 konut satışı ile Torbalı, 414 konut satışı ile Bornova, 400 konut satışı ile Karabağlar, 319 konut satışı ile Çiğli, 218 konut satışı ile Bayraklı ve 177 konut sayısı ile Seferihisar takip etti. - İZMİR