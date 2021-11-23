"İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor Projesi" çalışmalarına başlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İzmir Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında "İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor" adıyla proje başlatıldı.

Çalışmanın koordinatörlüğünü üstlenen İzmir Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, proje ile firmaların ve yöneticilerin görünür kılınması, firmalar arasında iş birliği ağı oluşturulması, rol modeller ve deneyim paylaşımları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yeni farkındalıklar yaratılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu faaliyetlerine özel bir önem verdiklerini kaydetti.

Türkiye'deki kadınların halen ayrımcılığa maruz kaldığına işaret eden Kestelli, "Çalışma hayatında hak ettikleri yerlerde değiller. Eşit işe düşük ücret alıyorlar ve son 20 yılda devlet, özel sektörün ve sivil toplum örgütlerinin emekleriyle elde edilen kazanımların büyük bölümü de pandemiyle birlikte erozyona uğradı. Ne yazık ki salgın nedeniyle işlerini kaybedenler arasında kadınların oranı bir hayli yüksek. Bu da bizlere dünden daha fazla çalışma sorumluluğunu getiriyor." ifadelerini kullandı.

Kestelli, İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor adlı projeyle kadın emeğinin değerini yücelten, kadınlara eşit şartlarda iş hayatında yer alma imkanı sağlayan şirketlerin yıldızını el birliğiyle parlatacaklarının vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onlar parladıkça diğer şirketlerin de bu alanda daha iyisini yapma motivasyonları artacak. Borsa olarak 2017 yılında dahil olduğumuz İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi (BADV) ve toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini temel alan faaliyetlerimiz ile iş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışıyorduk. İzmir Eşitlik Yıldızlarını Arıyor projesinin bu anlamda da pekiştirici bir rol oynayacağını düşünüyorum. Yeni projeyle benzer çalışmalar yürüten şirketleri görünür kılarak onları destekleyeceğiz. Yaratılan iyilik çemberini daha da büyüteceğiz."

İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel de TOBB İzmir KGK olarak kadınların birey olarak güçlendirilmesi, gelişmesi ve iş gücüne katılımlarını desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek ve farkındalığı artırmak amacıyla bugüne kadar eğitimler, seminerler, kermesler düzenleyerek birçok çalışma yaptıklarını aktardı.

Tüm firmaları projeye katkı vermeye davet eden Öztezel, "Hep birlikte kadınların ekonomik yaşamın her alanında ve her seviyesinde var olmaları yönünde gayret gösteren kişi ve kurumlarla el birliği yaparak İzmir'de toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda gelişme sağlanmasına, kadınların girişimcilik güçlerinin artırılması ve iş dünyasındaki statülerini güçlendirilmesine katkı sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.