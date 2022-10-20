İzmir haber... İzmir çiftçisi ayçiçek ekimine yöneldi - Son Dakika
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İzmir haber... İzmir çiftçisi ayçiçek ekimine yöneldi

20.10.2022 10:30

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir çiftçisi ayçiçek ekimine yöneldi İzmir çiftçisi ayçiçek mahsulünden memnun Ayçiçeğinin ekim alanları, son yıllarda iklim koşullarına bağlı olarak çiftçilerin ilgisini çeken bir mahsul haline gelirken, İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde de çiftçiler ayçiçeği yetiştirmeye başladı.

İzmir çiftçisi ayçiçek ekimine yöneldi

İzmir çiftçisi ayçiçek mahsulünden memnun

İZMİR - Ayçiçeğinin ekim alanları, son yıllarda iklim koşullarına bağlı olarak çiftçilerin ilgisini çeken bir mahsul haline gelirken, İzmir'in Foça ilçesi Gerenköy Mahallesi'nde de çiftçiler ayçiçeği yetiştirmeye başladı.

Ülkemizde yağlık ayçiçeği üretimi, genelde Trakya- Marmara Bölgesinde yoğunlaşırken, çerezlik ayçiçeği ekimi ise çoğunlukla İç ve Doğu Anadolu Bölgesinde yapılıyor.

Son 2 yıldır iklim koşullarına bağlı olarak ortaya çıkan kuraklık nedeniyle, Foça ilçesindeki Gerenköy çiftçileri de ayçiçek yetiştirmeye başladı. Çiftçiler, bu yılki mahsullerden memnun olduğunu ifade etti.

"Kuraklık nedeniyle artık ikinci mahsul olarak ayçiçek ekmeye başladık"

Gerenköy'de çiftçilik yapan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan İbrahim Dereli, "Bizim köyümüzde çiğdem ya da halk arasında gündöndü olarak bilinen ayçiçek ekimi 2 yıldan beri yapılmaktadır. İklim koşulları, kuraklık ve susuzluk nedeniyle ayçiçek ekimine başladık. Aslında biz pamukçu bir köyüz, ikinci mahsul olarak buğday ekmekteyiz; ancak kuraklık nedeniyle artık ikinci mahsul olarak ayçiçek ekmeye başladık. Ekim ayı sonunda hasadımızı yapacağız" dedi.

Ayçiçek yetiştiren bir başka çiftçi Osman Yen de, "Kuraklık nedeniyle ne yetiştirebiliriz diye düşündük Ayçiçek ekmeye karar verdik. Ayçiçeğin getirisi az ama masrafı da az, daha önce hayvancılık ile uğraşırken silajlık mısır ekiyorduk, su olmayınca kurak mahsule döndük ve ayçiçek ekmeye başladık. Ayçiçek bir pamuğa bir mısıra benzemez, kurak yılların mahsulüdür" şeklinde konuştu.

Çiftçi Ahmet Geniş ise "Tarlanın durumuna göre 10 Haziran ile 10 Temmuz arasında ayçiçek ekimi yapılır, hastalık olabilir diye ilaç atıyoruz, gerek duyulursa gübre atıyoruz. Ekim ayı sonunda hasat zamanı başlıyor, bazı arkadaşlarımız hasada şimdiden başladı. Tüccar ve Tarım Kredi Kooperatifine satıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yine Çiftçi Ali Yıldız da, "Ayçiçeği ektim, 290 kilo dönümünde aldım; hiç sulamadım, Allah bereket versin benim için iyiydi. Ayçiçeğinin bakımında yerin temiz olacak, buğday ektikten sonra ayçiçeği ektiğim tarlamı suladım. 15 gün sonra tarlaya tavında girdim, bir daha da hiç gitmedim. Tarlaya sonra hasada başladım, ilaç bile atmadım" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi İzmir haber... İzmir çiftçisi ayçiçek ekimine yöneldi - Son Dakika

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