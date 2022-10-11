İzmir haber! İzmir iş dünyasından Almanya çıkarması - Son Dakika
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İzmir haber! İzmir iş dünyasından Almanya çıkarması

11.10.2022 09:42
İzmir haber! İzmir iş dünyasından Almanya çıkarması

İzmir haberleri: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi öncülüğünde düzenlenen "Almanya Federal Cumhuriyeti İş Gezisi", 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi öncülüğünde düzenlenen "Almanya Federal Cumhuriyeti İş Gezisi", 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt'ta gerçekleşen programda ziyaret, toplantı ve iş geliştirme görüşmeleri düzenlendi.

İlk gün Stuttgart'ta işyeri ziyaretleri ile başlayan program, derneğin Stuttgart başkanı Duran Tok'un ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeği ve iş geliştirme görüşmeleri Stuttgart ile İzmir üyeleri arasında davam etti. Akşam yemeğine katılan Türkiye Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Ticaret Ataşesi Oya Demirkan birer sunum gerçekleştirdi. İkinci gün Stuttgart'ta temaslarını tamamlayan heyet, Karlsruhe'ye geçerek ziyaret ve incelemelere devam etti. MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, derneğin Karlsruhe başkanı Kamil Manzak ile birlikte Türkiye Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu'nu makamında ziyaret etti. Akşam da Karlsruhe başkanı Kamil Manzak'ın ev sahipliğinde şube merkezinde ikili iş görüşmeleri yapıldı. Bu toplantıya Karlsruhe Kurucu Başkanı Burhan Sağlam ve Karlsruhe üyeleri katıldı. Programın üçüncü ve son gününde Başkan Bilal Saygılı'nın başkanlığındaki heyet, Frankfurt'a geçerek derneğin Hessen başkanı Muhsin Kıdık ve Hessen üyeleri ile bir araya gelerek görüşmelerini tamamladı. Avrupa Ticareti ve İhracatı Geliştirme Başkanı Musa Aydın'ın da katıldığı toplantıda, Genel Sekreter Rafet Turgut tarafından Hessen Eyalet verileri sunumu yapıldı.

"İhracatı artırmaya yönelik sektörel incelemeler"

Almanya iş gezisi ile ilgili açıklama yapan Başkan Saygılı, "MÜSİAD çok büyük bir aile. Almanya'nın üç şehri Stuttgart, Karlsruhe ve Frankfurt'ta gerçekleştirdiğimiz işyeri ziyareti, toplantı ve ikili iş görüşmelerimizde bize ev sahipliği yaparak kendi evimizdeymişiz gibi misafir eden Stuttgart başkanı Duran Tok'a, Karlsruhe başkanı Kamil Manzak'a, Hessen başkanı Muhsin Kıdık'a ve üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Üç gün boyunca dolu dolu bir program ile görüşmeler yaptık. Gezimizde Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, karşılıklı yatırım fırsatları, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ile iş birliği çalışmalarını ele aldık. Almanya temaslarımızda üyelerimiz sektörleriyle alakalı olarak olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. İhracatı artırmaya yönelik sektörel incelemelerde de bulunduğumuz gezimize İzmir'den katılan üyelerimize de teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde de ülkemizin, bölgemizin ve üyelerimizin kalkınmasına katkıda bulunacak yurt dışı iş gezilerimize devam devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Karlsruhe, Almanya, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İzmir haber! İzmir iş dünyasından Almanya çıkarması - Son Dakika

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