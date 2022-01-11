Üye Girişi
İzmir'i nergis kokusu sardı - Son Dakika

İzmir'i nergis kokusu sardı

11.01.2022 20:18

İzmir'i nergis kokusu sardı Nergis üreticileri, festivale hazırlanıyor Adı efsanelere konu olan nergis çiçeğinin kokusu, İzmir'i sardı.

İzmir'i nergis koku su sardı

Nergis üreticileri, festivale hazırlanıyor

İZMİR - Adı efsanelere konu olan nergis çiçeğinin kokusu, İzmir'i sardı. Karaburun ilçesinde yetişen nergisler hasat edilerek iç piyasaya sürülüyor. Yoğun kokusu nedeniyle Karaburun nergisinin meşhur olduğunu belirten üreticiler, "Nergisin açmayacağı kapı yok. Bir yere hediye olarak gönderirseniz hem kokusu hem de güzelliği nedeniyle bütün kapılar size açılır" diyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde 2 bin dekar alanda üretilen nergisler, hasat dönemi yaşıyor. Ağustos ayında sulandığı için "sulu" denilen nergisler yılbaşına yetiştirilirken, "kuru" olarak tabir edilen ve yağışlarla birlikte açan nergisler ise halen hasat ediliyor. Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu belirten üreticiler, bir yandan hasat yaparken bir yandan da 22-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek nergis festivaline hazırlanıyor. Yoğun kokusu nedeniyle meşhur olan Karaburun nergislerinin demeti aralık ayında 60 liradan satılırken, bugünlerde 40 liraya satılıyor. Karaburunlu üreticiler, kokusu ve güzelliği nedeniyle adı efsanelere konu olan bu çiçeğin her kapıyı açtığına inanıyor.

"Nergisleri koparmayın"

Karaburun Ziraat Odası Başkanı Gazanfer Yavaş, "Karaburun'da 500 dekarda sulu, bin 500 dekarda da kuru nergis üretiliyor. Nergis hasadımız 5 Aralık 2021'de başladı, 10 Şubat'a kadar hasat sürer. Hasat ilk başladığında nergisin demeti 60 liraydı, şimdi 40 liraya düştü. Nergisin bu yılki verimi iyi, talep çok. Demeti 40 liranın altına düşmez. İzmir'i nergis kokusu sardı. Önümüzdeki hafta da festivalimizi yapacağız. Festivale herkesi bekliyoruz yalnız misafirlerimizden bir isteğimiz var. Festivale geldiklerinde nergis tarlalarına girip nergislerin koparılmamasını rica ediyoruz. Sahipsiz nergis yoktur. Hepsi sahiplidir. Hepsi çiftçilerimizin alın teri, ekmek teknesidir" dedi.

"Karaburun nergisinin kokusu yoğundur"

Karaburun nergislerinin başta İzmir pazarı olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa gibi çeşitli illere gönderildiğini söyleyen Yavaş, "Karaburun nergisinin kokusu yoğundur. Başka bölgelerde de nergis yetişiyor ancak oradaki nergislerin kokusu, Karaburun nergisleri gibi değil. Efsaneye göre Narkissos su içmek için göle eğildiğinde suda kendini görüp çok beğenir. Bu sırda göle düşüp ölür ve öldüğü yerde nergis filizlenir. Nergis, efsanelere de konu olmuş bir çiçektir. Nergisin açmayacağı kapı yok. Bir yere hediye olarak gönderseniz hem kokusu hem de güzelliği nedeniyle bütün kapılar size açılır" diye konuştu.

"Verim çok güzel"

Erol Yetimler isimli üretici, "Karaburun nergisinin özelliği, kokusunun yoğun olmasıdır. Başka bölgelerde üretilen nergislerin kokusu bir gün sürer. Bazı satıcılar farklı nergisleri birbirine karıştırarak satıyor. Eğer sadece Karaburun nergisini satsalar kokusu çok daha yoğun ve uzun süreli olur" derken, Vedat Gökçeler isimli üretici de "Sulu nergisi ağustos ayında sularız ve yılbaşına yetiştiririz. Kuru nergisler ise yağmurla birlikte açar. Sulu nergislerin hasadı bitmek üzere. Şimdi de kuru nergislerin hasadını yapıyoruz. Havalar çok güzel gittiği için kuru nergislerimizin hepsi açtı. Verim çok güzel. Karaburun nergisinin kokusunun üzerine yoktur. Karaburun nergisi her kapıyı açar" ifadelerini kullandı.

Aşk ve güzellik çiçeği

Soğuğa karşı dayanıklı olan nergis çiçeği, aşk ve güzellik çiçeği olarak biliniyor. Güzel kokusundan ötürü insanları büyülediğine inanılan nergis çiçeği, saygı duyma anlamına da geldiğinden dolayı değer verilen kişilere hediye ediliyor.

İzmir'i nergis kokusu sardı
İzmir'i nergis kokusu sardı
İzmir'i nergis kokusu sardı

YORUMLAR
500

Karaburun, İzmir, Hasat, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'i nergis kokusu sardı - Son Dakika Ekonomi


Başkan Burak Elmas'tan transfer sözleri Başkan Burak Elmas'tan transfer sözleri         
20:23
Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir         
20:18
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor 10 bin liraya hurdadan aldı şimdi 130 bin lira istiyor! 1975 model aracı göz kamaştırıyor         
14:59
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
20:18 Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi
20:18 Tarkan'dan Enes Kara mesajı: Anne babalar, çocuklarınız sizin malınız değildir
20:13 Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu
20:04 Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı
19:55 İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklama
19:48 Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi!
19:23 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 20:27:34. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'i nergis kokusu sardı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement